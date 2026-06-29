RMF24

Według ostatnich danych co najmniej 1719 osób zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które w ubiegłym tygodniu nawiedziło Wenezuelę. Ponad 5 tys. osób zostało rannych, a 15 tys. utraciło dach nad głową - poinformował w poniedziałek przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez.

W niedzielę Rodriguez informował, że zginęło co najmniej 1450 osób, a 3150 jest rannych. Eksperci obawiają się jednak, że ten bilans znacznie wzrośnie. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tys.

Wenezuelskie i hiszpańskie media podały wcześniej w poniedziałek, że niewystarczająca liczba ratowników, problemy ze sprzętem i dostępnością paliwa oraz chaos logistyczny sprawiają, że sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna.

Napływ rannych przeciążył szpitale i ośrodki medyczne, które już wcześniej zmagały się z niedoborem leków i personelu, wyeksploatowanym sprzętem oraz ograniczoną przepustowością.

Sytuację dodatkowo pogarszają problemy z siecią elektroenergetyczną, które utrudniają funkcjonowanie szpitali, systemów łączności i prowadzenie akcji ratowniczej.

Rząd Wenezueli ogłosił stan La Guaira strefą zmilitaryzowaną i zezwolił na wjazd wyłącznie upoważnionemu personelowi.

Wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 nawiedziły północną Wenezuelę w środę wieczorem czasu miejscowego (w nocy ze środy na czwartek w Polsce), powodując rozległe zniszczenia. Uszkodzonych lub całkowicie zawalonych jest ponad 770 budynków. Była to „największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli” - podkreślił Rodriguez.