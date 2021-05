Pierwsza uczelnia w Holandii - Technische Universiteit Delft - całkowicie rezygnuje z serwowania w swojej stołówce mięsa, w tym ryb. Budzi to sprzeciw niektórych studentów. Zarzucają oni uczelni sianie "wegańskiego terroru".

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Od tego tygodnia studenci Wydziału Architektury Technische Universiteit Delft nie będą mogli zamówić w uczelnianej stołówce żadnych potraw zawierających mięso. Jak informuje uczelnia jest to ważny krok do tego, aby kampus stał się w ciągu 10 lat całkowicie neutralny klimatycznie.



Jeśli naprawdę chcemy coś zrobić na rzecz klimatu, nasza dieta również musi się zmienić - mówi Andy van den Dobbelsteen, koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w TU Delft, cytowany w dzienniku "Algeemen Dagblad".



Van den Dobbelsteen tłumaczy, że przejście na opcje wegetariańskie i wegańskie zmniejszy emisję CO2 w stołówce.



Decyzja uczelni nie podoba się wszystkim. Cytowani przez dziennik studenci mówią o "wegańskim terrorze". Wskazują także, że nie była ona z nimi konsultowana.



Z informacji gazety wynika, ze również część kadry nie jest zadowolona z wprowadzonych zmian. Uważa ona, że przejście na dania czysto wegetariańskie - to początek "niebezpiecznego rozwoju".



Jako obywatel będę miał mniejszy wybór i to jest najmniej niepokojące. To po prostu wywoła efekt kuli śnieżnej - uważa jeden ze pracowników.