Watykan stawia na polskiego dyplomatę. Otrzymał godność arcybiskupa

RMF24

Papież Leon XIV powierzył księdzu Grzegorzowi Bielaszce funkcję nuncjusza apostolskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W związku z nominacją duchowny otrzymał godność arcybiskupa – poinformował w poniedziałek Watykan.

52-letni abp Bielaszka, pochodzący z Małopolski, był wcześniej radcą nuncjatury apostolskiej w ZEA. Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił w 2006 roku. Pracował dotąd w placówkach w Panamie, Iraku, na Węgrzech, w Peru oraz Gabonie.

Na stanowisku w Abu Zabi zastąpi abp. Christophe’a Zakhia El-Kassisa, Libańczyka obrządku maronickiego. Hierarcha zakończył misję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w lipcu 2026 roku, kiedy został mianowany stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku.

Konferencja Episkopatu Polski informuje na swojej stronie, że wynosząc ks. Bielaszkę do godności arcybiskupa, Ojciec Święty przydzielił mu stolicę tytularną Tiburnia (obecnie w Austrii).

Duchowny urodził się 4 sierpnia 1974 r. w Szczucinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. i został inkardynowany do diecezji tarnowskiej.

Zna język włoski, francuski, angielski i hiszpański.