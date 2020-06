W Nowym Jorku zmarł legendarny rysownik, autor plakatów i designer Milton Glaser, który był autorem najsłynniejszego na świecie logotypu miasta: "I Love NY". Glaser zmarł w dniu swoich 91. urodzin. Przyczyną był wylew - podała jego żona Shirley. Artysta cierpiał też na niewydolność nerek.

W Nowym Jorku zmarł Milton Glaser autor znaku "I Love NY" / Christina Horsten / PAP/EPA

Glaser był potomkiem żydowskich emigrantów z Węgier. Urodził się w Nowym Jorku, tam też ukończył studia graficzne w słynnej szkole The Cooper Union. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Bolonii, we Włoszech.



Od 1954 r., przez ponad 20 lat był dyrektorem artystycznym Push Pin Studios. Był też jednym z założycie "New York Magazine". Po przejęciu tytułu przez Roberta Murdocha, Glaser wraz z całą redakcją odszedł z kierownictwa pisma.



Milton Glaser był twórcą ponad 300 plakatów i posterów, w tym słynnego logotypu "I Love NY" z sercem zamiast słowa "Love". Znak powstał w 1977 r. i przynosi coroczny zysk w wysokości 30 mln dolarów USA.



Po zamachach na WTC 11 września 2001 r. Glaser opracował nową wersję tego logotypu: "I Love NY More than ever", na którym serce było od dołu lekko nadpalone i zaczernione.



/ TIM OCKENDEN / PAP/EPA



Glaser był także autorem powszechnie znanego plakatu, na którym artysta umieścił czarną sylwetką Boba Dylana z kolorową fryzurą. Utrzymany w stylu Pop-Artu plakat powstał w 1966 r. i został dołączony do płyty "Bob Dylan Greatest Hits".



Nagradzany wieloma prestiżowymi nagrodami nowojorski artysta był też twórcą własnej czcionki, nazwanej "Glaser Stencil".