Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo powiadomił w sobotę, że w ciągu ostatniej doby w stanie zarejestrowano najmniej ofiar śmiertelnych Covid-19, odkąd wybuchła epidemia. Mówił też o konieczności wprowadzenia lokalnych reform działania policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Carlos Herrera / PAP/EPA

Na codziennej konferencji prasowej Cuomo powiedział, że w ostatnich 24 godzinach zmarły 32 osoby (w tym osiem w domach seniorów), w porównaniu z 43 w ciągu poprzedniej doby. Liczba hospitalizacji - 1 734 - jest także najniższa od 20 marca.

Zrobiliśmy to, oswoiliśmy bestię, jesteśmy teraz 180 stopni po drugiej stronie - wyjaśnił.





Reszta kraju notuje wciąż wzrost zakażeń

Według statystyk podawanych przez lokalne mediaGubernator przypomniał, że stan Nowy Jork przeprowadza dziennie 50 tys. testów na obecność wirusa. Ich rezultaty przesądzają o tym, w której fazie reaktywowania gospodarki i rozluźniania restrykcji mogą się znaleźć poszczególne regiony.Zgodnie z oczekiwaniami zachodnia część stanu przejdzie do fazy trzeciej we wtorek. W dzień później nastąpi to w regionie stolicy - Albany.

Gubernator podkreślił, że władze lokalne muszą egzekwować przestrzeganie regulujących to przepisów. Zarówno w odniesieniu do firm jak też mieszkańców. Dyscyplina ma znaczenie - akcentował.



Mówił o tym w kontekście sytuacji w innych rejonach Stanów Zjednoczonych. Zwrócił uwagę, że Nowy Jork jest anomalią, ponieważ w miarę stopniowego wznawiania działalności gospodarczej liczba przypadków koronawirusa spada. Ostrzegł, że w innych stanach jest odwrotnie, a w 14 z nich nastąpił skok nawet o 25 proc.



Rozejrzyj się po całym kraju i zobacz, co się dzieje. Sygnały w całym kraju są przerażające. Bestia podnosi wstrętną głowę. Bądź ostrożny - nawoływał gubernator.



W swoim wystąpieniu nawiązał także do manifestacji wobec brutalności policji. Powtarzał, że podziela oburzenie demonstrujących. Przedstawił swoją formułę w odniesieniu do protestów: "demonstracje, ustawodawstwo i pojednanie".