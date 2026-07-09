USA: Rubio organizuje szczyt o walce z lewicowym terroryzmem i Antifą

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio zaprosił szefów dyplomacji z ponad 60 państw na szczyt poświęcony zagrożeniom ze strony lewicowego terroryzmu i Antify – poinformował w czwartek „The Washington Post”. Według dziennika, nie wszystkie zaproszone kraje podzielają stanowisko Waszyngtonu w tej sprawie.

Jak wynika z informacji „The Washington Post”, zaproszenia na spotkanie otrzymali ministrowie spraw zagranicznych z większości państw europejskich, większych krajów Ameryki Łacińskiej oraz kilku państw azjatyckich, w tym Indii, Indonezji i Singapuru. Termin odpowiedzi wyznaczono na piątek, a sam szczyt miałby się odbyć w przyszłym tygodniu.

W „notatce koncepcyjnej” wydarzenie określono jako ministerialne spotkanie dotyczące „odrodzenia się terroryzmu politycznego”, z wyraźnym naciskiem na „terrorystów skrajnie lewicowych”, którzy – jak napisano – „coraz częściej uciekają się do zorganizowanej, śmiercionośnej przemocy, aby realizować swoje cele polityczne”.

Sceptycyzm i krytyka wśród zaproszonych państw

Część zaproszonych krajów wyraziła niezadowolenie z powodu niejasnych celów spotkania, rozbieżności poglądów oraz krótkiego terminu na odpowiedź. Niektóre państwa zapowiedziały, że nie wyślą swoich ministrów ze względu na napięty grafik. Dyplomaci cytowani przez „WP” podkreślają, że wiele krajów europejskich nie uznaje lewicowego ekstremizmu za największe zagrożenie, skupiając się raczej na terroryzmie prawicowym.

Nie sądzę, byśmy mogli znaleźć jakikolwiek powód, by być zainteresowanym uczestnictwem w takim wydarzeniu – powiedział gazecie jeden z europejskich dyplomatów.

Antifa i nowa strategia antyterrorystyczna USA

Walka z lewicowym terroryzmem, zwłaszcza z luźną siatką grup działających pod szyldem Antify, stała się jednym z priorytetów nowej amerykańskiej strategii antyterrorystycznej. Impulsem do zaostrzenia kursu było zabójstwo bliskiego Donaldowi Trumpowi aktywisty Charliego Kirka w 2025 roku. W ubiegłym roku Departament Stanu uznał cztery skrajnie lewicowe organizacje w Europie za terrorystyczne, w tym niemiecką Antifa Ost, dwie grupy z Grecji i jedną z Włoch.

Jak podkreśla „Washington Post”, wcześniejsze zgromadzenia organizowane przez administrację USA na ten temat nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pod koniec maja w Hadze odbyło się spotkanie poświęcone antyfaszyzmowi i terroryzmowi lewicowemu, jednak Holandia odmówiła współorganizacji, a wielu uczestników nie podzielało amerykańskiej oceny zagrożenia.

W czerwcu Departament Stanu zwrócił się do ponad 20 amerykańskich ambasad o informacje dotyczące skrajnie lewicowych ekstremistów. Według źródeł gazety, żadna z placówek nie potwierdziła, by zgadzała się z oceną zagrożenia przedstawianą przez centralę w Waszyngtonie.