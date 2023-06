Jest decyzja polityczna Komisji Europejskiej o przedłużeniu do 15 września zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Unijny zakaz zastępuje wprowadzone przez te 5 krajów jednostronne zakazy importu rolnego z Ukrainy. Formalna decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona dzisiaj po południu.

"Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br. Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra" - napisał na Twitterze szef polskiego resortu rolnictwa Robert Telus.