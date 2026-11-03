Wielka Brytania rusza w stronę Unii Europejskiej. 200 stron wstępnego porozumienia

„Dynamiczne dostosowanie”
Świadectwa zdrowia, zaświadczenia fitosanitarne, certyfikaty produktów ekologicznych, a w niektórych przypadkach opłaty portowe – między innymi takie utrudnienia biurokratyczne dla brytyjskich eksporterów pojawiły się, gdy przestał być częścią jednolitego rynku UE.
Liczący 200 stron wstępny projekt porozumienia ma w zamierzeniu wyeliminować te bariery. Według brytyjskiego nadawcy publicznego otrzymali go już przedstawiciele państw członkowskich, a w środę mają go omówić.
BBC podkreśla, że porozumienie mogłoby doprowadzić m.in. do wznowienia eksportu do UE świeżych kiełbasek, burgerów oraz skorupiaków i mięczaków.
W zamian Londyn zgodziłby się, by w przyszłości dopasowywać swoje standardy dotyczące handlu zwierzętami, roślinami i żywnością do standardów unijnych. To tak zwane „dynamiczne dostosowanie”.
Szczyt w Brukseli
Na 20 listopada w Brukseli zaplanowany jest szczyt, na którym przedstawiciele UE i Wielkiej Brytanii mają omawiać zbliżenie stosunków.
Premier Andy Burnham od kilku tygodni przekonuje, że brexit w obecnym kształcie nie działa i trzeba wynegocjować nowe warunki. Zapowiedział, że chce rozpocząć „narodową dyskusję” na temat stosunków z Unią.
W referendum zorganizowanym 23 czerwca 2016 r. większość mieszkańców Wielkiej Brytanii zagłosowała za wyjściem kraju z Unii Europejskiej. Brexit wszedł w życie 31 stycznia 2020 r.