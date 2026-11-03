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Wielka Brytania rusza w stronę Unii Europejskiej. 200 stron wstępnego porozumienia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 listopada (12:44)

Brexit nie działa i trzeba wynegocjować nowe warunki - przekonuje brytyjski premier Andy Burnham. Właśnie wykonano ważny krok w kierunku zbliżenia. Wielka Brytania i Komisja Europejska porozumiały się wstępnie w sprawie zniesienia pobrexitowych kontroli jedzenia i produktów rolnych – informuje BBC.

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Wielka Brytania rusza w stronę Unii Europejskiej. 200 stron wstępnego porozumienia
Szefowa KE Ursula von der Leyen i brytyjski premier Andy Burnham, fot. Toby Melville/PA /PAP

„Dynamiczne dostosowanie”

Świadectwa zdrowia, zaświadczenia fitosanitarne, certyfikaty produktów ekologicznych, a w niektórych przypadkach opłaty portowe – między innymi takie utrudnienia biurokratyczne dla brytyjskich eksporterów pojawiły się, gdy przestał być częścią jednolitego rynku UE. 

Liczący 200 stron wstępny projekt porozumienia ma w zamierzeniu wyeliminować te bariery. Według brytyjskiego nadawcy publicznego otrzymali go już przedstawiciele państw członkowskich, a w środę mają go omówić. 

BBC podkreśla, że porozumienie mogłoby doprowadzić m.in. do wznowienia eksportu do UE świeżych kiełbasek, burgerów oraz skorupiaków i mięczaków.

W zamian Londyn zgodziłby się, by w przyszłości dopasowywać swoje standardy dotyczące handlu zwierzętami, roślinami i żywnością do standardów unijnych. To tak zwane „dynamiczne dostosowanie”.

Szczyt w Brukseli

Na 20 listopada w Brukseli zaplanowany jest szczyt, na którym przedstawiciele UE i Wielkiej Brytanii mają omawiać zbliżenie stosunków. 

Premier Andy Burnham od kilku tygodni przekonuje, że brexit w obecnym kształcie nie działa i trzeba wynegocjować nowe warunki. Zapowiedział, że chce rozpocząć „narodową dyskusję” na temat stosunków z Unią. 

W referendum zorganizowanym 23 czerwca 2016 r. większość mieszkańców Wielkiej Brytanii zagłosowała za wyjściem kraju z Unii Europejskiej. Brexit wszedł w życie 31 stycznia 2020 r. 


Tagi: Wielka Brytania brexit Unia Europejska

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