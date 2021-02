Uliczne starcia w Hiszpanii. 30 osób zostało rannych, co najmniej 15 osób zostało aresztowanych. To protesty w obronie katalońskiego rapera Pablo Hasela. Został on skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności za pochwałę terroryzmu w swoich wpisach na Twitterze, w śpiewanych piosenkach oraz lżenie króla, monarchii i instytucji państwowych.

REKLAMA