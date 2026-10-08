Ukraińskie drony uderzyły. Pożar w centrum danych ważnej rosyjskiej firmy

Pożar wybuchł w miejscowości Sasowo na terenie zakładu Sasta, w którym znajduje się centrum danych spółki Yandex DC. Urządzenia firmy Sasta są wykorzystywane w rosyjskim przemyśle obronnym, lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz ciężkim.
Ukrainska Prawda podała, że po ataku na centrum danych firmy Yandex w Sasowie doszło do rozległej awarii usług tego koncernu. Odnotowano „zakłócenia zasilania”. Problemy dotknęły zasobów obliczeniowych, sieci, systemów przechowywania danych, baz danych, platformy Kubernetes, usług chmurowych, sztucznej inteligencji oraz systemów bezpieczeństwa i monitorowania.
Firma poinformowała, że zajmuje się usuwaniem skutków incydentu i przywraca dotknięte usługi. Jednocześnie podała, że jej kluczowe usługi konsumenckie nie zostały naruszone.
Yandex prowadzi YandexGPT, jeden z czołowych rosyjskich modeli generatywnej sztucznej inteligencji.
Atak na centrum danych Yandexu nastąpił po serii rosyjskich ataków na ukraińskie centra danych w ostatnich tygodniach.