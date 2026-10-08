Ukraińskie drony uderzyły. Pożar w centrum danych ważnej rosyjskiej firmy

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Atak ukraińskich dronów na ważny dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego zakład z centrum danych znanej firmy technologicznej Yandex. Wybuchł pożar. Firma przekazała, że działalność jego centrum danych w obwodzie riazańskim na południowy wschód od Moskwy została całkowicie wstrzymana.

Pożar wybuchł w miejscowości Sasowo na terenie zakładu Sasta, w którym znajduje się centrum danych spółki Yandex DC. Urządzenia firmy Sasta są wykorzystywane w rosyjskim przemyśle obronnym, lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz ciężkim.

Ukrainska Prawda podała, że po ataku na centrum danych firmy Yandex w Sasowie doszło do rozległej awarii usług tego koncernu. Odnotowano „zakłócenia zasilania”. Problemy dotknęły zasobów obliczeniowych, sieci, systemów przechowywania danych, baz danych, platformy Kubernetes, usług chmurowych, sztucznej inteligencji oraz systemów bezpieczeństwa i monitorowania.

Firma poinformowała, że zajmuje się usuwaniem skutków incydentu i przywraca dotknięte usługi. Jednocześnie podała, że jej kluczowe usługi konsumenckie nie zostały naruszone.

Yandex prowadzi YandexGPT, jeden z czołowych rosyjskich modeli generatywnej sztucznej inteligencji.

Atak na centrum danych Yandexu nastąpił po serii rosyjskich ataków na ukraińskie centra danych w ostatnich tygodniach.