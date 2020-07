​Młody mężczyzna próbować wszedł z siekierą do budynku synagogi w Mariupolu i zaatakował ochroniarza - poinformowała ukraińska agencja informacyjna Unian. Mężczyzna jest w tej chwili poszukiwany.

Wideo youtube

Jak głosi oświadczenie żydowskiej gminy w Mariupolu, po porannej modlitwie młody mężczyzna wszedł do budynku synagogi. W pomieszczeniu przebywało kilka kobiet, rabin i ochroniarz.

Zapytano go, kogo szuka. Mężczyzna powiedział imię, które nikomu nic nie powiedziało. Po chwili wyszedł na zewnątrz i stanął przed wejściem, jakby na kogoś czekał. Ochroniarz wyszedł do niego i wówczas młody mężczyzna wyjął siekierę i kilka razy go uderzył w ramię i głowę. Ochroniarz był w stanie odebrać jednak broń napastnikowi, który uciekł z miejsca zdarzenia - opisuje Wiaczesław Lichaczow z grupy monitorującej przestępstwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych.

Ochroniarz doznał urazu głowy i złamania ręki.

Młody napastnik jest w tej chwili poszukiwany.