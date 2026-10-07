RMF24

Skrajnie prawicowa AfD, wspierana przez radykalnie lewicową BSW, zamierza doprowadzić do nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu Saksonii-Anhaltu - informują niemieckie media. Deputowani mają debatować nad rezolucją wzywającą do zakończenia sankcji wobec Rosji, rozpoczęcia rozmów pokojowych i normalizacji relacji gospodarczych z Moskwą.

Zwołanie specjalnego posiedzenia landtagu potwierdził w rozmowie z „Die Welt” jego nowy przewodniczący Tobias Rausch z AfD. Według sieci redakcji regionalnych RND, powołującej się na źródła w zarządzie frakcji AfD, obrady mogą odbyć się jeszcze w październiku.

Rezolucja przeciw sankcjom i pomocy wojskowej dla Ukrainy

Z projektu wspólnej rezolucji AfD i Sojuszu Sahry Wagenknecht (BSW) wynika, że parlament Saksonii-Anhaltu miałby uznać sankcje nałożone na Rosję, a także dostawy broni oraz pomoc finansową dla Ukrainy za nieskuteczne.

W dokumencie ma się znaleźć wezwanie do władz Saksonii-Anhaltu, by wykorzystały „wszelkie dostępne środki”, w tym inicjatywę w Bundesracie, przeciwko dalszej eskalacji wojny.

Wnioskodawcy domagają się natychmiastowego zawieszenia broni, rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Rosją, odbudowy relacji gospodarczych Niemiec z Rosją oraz szybkiego zniesienia sankcji gospodarczych.

„Die Welt” przypomina jednak, że decyzje w sprawie restrykcji wobec Rosji i zakresu niemieckiej pomocy dla Ukrainy zapadają przede wszystkim na szczeblu federalnym oraz unijnym. Kompetencje władz regionalnych są w tej sprawie ograniczone.

AfD może samodzielnie wymusić obrady

Nadzwyczajne posiedzenie parlamentu kraju związkowego może zostać zwołane na żądanie co najmniej jednej czwartej deputowanych albo rządu regionalnego. Przewodniczący landtagu powinien wówczas wyznaczyć termin obrad niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

AfD dysponuje 39 mandatami w liczącym 83 posłów landtagu, co oznacza, że samodzielnie przekracza wymagany próg.