AfD żąda wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Burzliwa debata w Bundestagu

RMF24

Alternatywa dla Niemiec (AfD) wywołała burzę w Bundestagu, domagając się natychmiastowego zaprzestania wsparcia finansowego i wojskowego dla Ukrainy oraz zablokowania jej drogi do Unii Europejskiej. Propozycja spotkała się z ostrą krytyką ze strony pozostałych partii, które zarzuciły AfD wspieranie rosyjskiej propagandy i działanie na szkodę Europy.

W czwartek w niemieckim parlamencie odbyła się gorąca debata nad projektem uchwały zgłoszonym przez Alternatywę dla Niemiec. Największa partia opozycyjna zażądała od rządu natychmiastowego wstrzymania wszelkiej pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy, z wyjątkiem wsparcia humanitarnego. AfD domaga się także, by Niemcy zablokowały proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej oraz objęcia jej unijnymi gwarancjami bezpieczeństwa.

Według przedstawicieli AfD, Niemcy powinny w zamian za udzielone kredyty domagać się od Ukrainy uprzywilejowanego dostępu do kluczowych surowców, takich jak metale ziem rzadkich czy gaz. Partia żąda również wycofania się z sankcji, które – ich zdaniem – nie leżą w interesie Niemiec.

Ostre słowa i oskarżenia o zdradę stanu

Poseł AfD Markus Frohmaier nie szczędził mocnych słów, oskarżając rząd o „zdradę stanu” i działanie jak „filia rządu ukraińskiego”. Zarzucił także Ukrainie wysadzenie „naszego, niemieckiego Nord Stream”. Frohmaier ostrzegł, że dalsze wsparcie dla Ukrainy może doprowadzić do wysłania niemieckich żołnierzy na front wschodni, pytając retorycznie: Jak wytłumaczycie niemieckiej matce, że jej syn poległ? Igracie życiem naszych dzieci. Moich dzieci nie dostaniecie.

Ostra riposta ze strony pozostałych partii

Wystąpienie przedstawiciela AfD wywołało falę krytyki. Poseł CDU Knut Abraham zarzucił AfD wspieranie Władimira Putina i działanie na rzecz destabilizacji Ukrainy. Celem waszego projektu uchwały jest wsparcie Putina w wojnie przeciwko Ukrainie – podkreślił Abraham, dodając, że przyszłość Ukrainy i Europy leży w rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Nie mniej stanowczy był Robin Wagner z Zielonych, który określił przemówienie Frohmaiera jako „wykład napisany na Kremlu” i oskarżył AfD o szerzenie rosyjskiej propagandy. Ralf Stegner z SPD podkreślił, że „Ukraina należy do Europy”, a AfD „stoi po stronie Rosji”.

Mimo kontrowersyjnych postulatów, AfD notuje rekordowe poparcie w sondażach – sięga ono nawet 30 procent.