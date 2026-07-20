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„Udało mi się osiągnąć jedno i drugie”. Pierwszy taki przypadek w historii USA od 156 lat

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (11:24)

Ogromna radość w rodzinie wiceprezydenta USA JD Vance'a. Jego żona, Usha Vance, urodziła czwarte dziecko. To pierwszy przypadek od 1870 r., gdy urzędujący wiceprezydent został ojcem.

„Udało mi się osiągnąć jedno i drugie”. Pierwszy taki przypadek w historii USA od 156 lat
Usha Vance, zdj. PATRICK T. FALLON /AFP/East News

„Dziś rano urodził się nasz syn”


„Z radością ogłaszamy, że dziś rano urodził się nasz syn, Alec Neel Vance. Usha i dziecko czują się dobrze i są zdrowi, a nasze dzieci są przeszczęśliwe, że mogą poznać swojego młodszego braciszka” – napisał w oświadczeniu opublikowanym w niedzilę na platformie X JD Vance.

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Alec jest czwartym dzieckiem w rodzinie Vance'ów. Starsze rodzeństwo - w wieku od czterech do dziewięciu lat - to synowie Ewan i Vivek oraz córka Mirabel.

JD Vance, promując w tym roku swoją nową książkę, przyznał, że raczej nie planuje korzystać z urlopu rodzicielskiego po narodzinach syna. O ciąży para poinformowała w styczniu, zapowiadając, że rozwiązanie nastąpi pod koniec lipca.

„Możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko”

Wiceprezydent nie ukrywał, że musiał przekonać żonę do powiększenia rodziny. 

„Kiedy zdecydowaliśmy się na start w wyborach, powiedziałem: „Kochanie, naprawdę chciałbym mieć czwarte dziecko”. Odpowiedziała: „Możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko” – żartował Vance podczas jednego z wystąpień. Jak sam przyznał, udało mu się osiągnąć oba cele.

„Cieszyła mnie perspektywa kolejnego dziecka”

W rozmowie z NBC News 40-letnia Usha Vance potwierdziła, że mąż ją przekonał, choć – jak dodała – nigdy całkowicie nie wykluczała myśli o kolejnym dziecku. „Po narodzinach córki myślałam, że nasza rodzina jest już pełna. Ale z czasem coraz bardziej cieszyła mnie perspektywa kolejnego dziecka” – wyznała.

Narodziny czwartego dziecka zbiegają się z informacją, że para rozważa wynajem domu w Middleburgu w stanie Wirginia, oddzielnie od oficjalnej rezydencji wiceprezydenta w Waszyngtonie. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: dziecko J.D. Vance ciąża

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