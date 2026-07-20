„Udało mi się osiągnąć jedno i drugie”. Pierwszy taki przypadek w historii USA od 156 lat

RMF24

Ogromna radość w rodzinie wiceprezydenta USA JD Vance'a. Jego żona, Usha Vance, urodziła czwarte dziecko. To pierwszy przypadek od 1870 r., gdy urzędujący wiceprezydent został ojcem.

„Dziś rano urodził się nasz syn”



„Z radością ogłaszamy, że dziś rano urodził się nasz syn, Alec Neel Vance. Usha i dziecko czują się dobrze i są zdrowi, a nasze dzieci są przeszczęśliwe, że mogą poznać swojego młodszego braciszka” – napisał w oświadczeniu opublikowanym w niedzilę na platformie X JD Vance.

Alec jest czwartym dzieckiem w rodzinie Vance'ów. Starsze rodzeństwo - w wieku od czterech do dziewięciu lat - to synowie Ewan i Vivek oraz córka Mirabel.

JD Vance, promując w tym roku swoją nową książkę, przyznał, że raczej nie planuje korzystać z urlopu rodzicielskiego po narodzinach syna. O ciąży para poinformowała w styczniu, zapowiadając, że rozwiązanie nastąpi pod koniec lipca.

„Możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko”

Wiceprezydent nie ukrywał, że musiał przekonać żonę do powiększenia rodziny.

„Kiedy zdecydowaliśmy się na start w wyborach, powiedziałem: „Kochanie, naprawdę chciałbym mieć czwarte dziecko”. Odpowiedziała: „Możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko” – żartował Vance podczas jednego z wystąpień. Jak sam przyznał, udało mu się osiągnąć oba cele.

„Cieszyła mnie perspektywa kolejnego dziecka”

W rozmowie z NBC News 40-letnia Usha Vance potwierdziła, że mąż ją przekonał, choć – jak dodała – nigdy całkowicie nie wykluczała myśli o kolejnym dziecku. „Po narodzinach córki myślałam, że nasza rodzina jest już pełna. Ale z czasem coraz bardziej cieszyła mnie perspektywa kolejnego dziecka” – wyznała.

Narodziny czwartego dziecka zbiegają się z informacją, że para rozważa wynajem domu w Middleburgu w stanie Wirginia, oddzielnie od oficjalnej rezydencji wiceprezydenta w Waszyngtonie.