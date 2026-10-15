Tusk spotkał się z Zełenskim. „Jestem tutaj po to, żeby ci to zagwarantować”

RMF24

Premier Donald Tusk podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli zapewnił, że Unia Europejska nie zamierza łagodzić sankcji wobec Rosji. „Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji” – podkreślił szef polskiego rządu, gwarantując dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Podczas czwartkowego spotkania w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli premier Donald Tusk wyraził zdecydowane stanowisko w sprawie sankcji nałożonych na Rosję. W rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim premier zapewnił, że Europa nie zamierza ustępować w tej kwestii.

Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Jestem tutaj po to, żeby ci to zagwarantować – powiedział Tusk, zwracając się bezpośrednio do ukraińskiego przywódcy.

Premier podkreślił, że nie można pozwolić na finansowanie „rosyjskiej machiny wojennej” ani na jakiekolwiek działania, które mogłyby osłabić presję wywieraną na Kreml.

Są to decyzje, które zależą nie tylko ode mnie, od Polski, ale od Unii Europejskiej. W czasie moich rozmów tutaj dla wszystkich liderów absolutnie jasne jest to, że nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, nie będzie do zaakceptowania dla Europy. Jestem tutaj także po to, żeby ci zagwarantować, że tak jest – podkreślił premier.

Prezydent Zełenski wyraził wdzięczność za wsparcie, jakie Ukraina otrzymuje od Polski i całej Unii Europejskiej.

Politycznie jestem wdzięczny, geopolitycznie, i są również inne sprawy, niektóre sprawy muszą być poruszone pomiędzy nami dwoma, ale jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, dlatego, że naprawdę bardzo trudno jest bronić naszego kraju przed tymi zmasowanymi atakami. Jesteśmy za to wdzięczni – powiedział prezydent Ukrainy.