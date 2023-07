Przed północą na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował samolot z Polakami wracającymi z greckiej wyspy Rodos, gdzie szaleją pożary.

Pożary na Rodos trwają już dwa tygodnie / LEFTERIS DAMIANIDIS / PAP/EPA

Pożary na Rodos trwają już niemal tydzień. Do tej pory ewakuowano już ponad 30 tys. osób. Na miejscu nadal jest wielu Polaków. Trudno dokładnie oszacować ich liczbę.

Na greckich lotniskach wciąż panuje paraliż.

Pożar na Rodos wybuchł dziesięć kilometrów od miejsca pobytu pana Tomasza. "Było tragicznie. Ludzie uciekali i szli po kilkanaście kilometrów na piechotę w pełnym słońcu, bez wody, całymi rodzinami, z dziećmi. Kiedy dotarli do hotelu, w którym przebywałem, to otrzymali pomoc. Potem zapaliła się kolejna wyspa Korfu i trzeba było uciekać" - podkreślił i dodał, że osoby, które dotarły do hotelu, mówiły że "nikt ich nie informował co się dzieje, co mają robić i gdzie szukać pomocy".

Siostra pana Tomasza podkreśliła, że nie była informowana w hotelu co się dzieje na wyspie i jakie jest zagrożenie. "Sami w internecie szukaliśmy informacji, ale w naszym hotelu było bezpiecznie. Przekwaterowano do nas jedną panią, która szła niemal osiem kilometrów nie mając nic i pomagali jej tylko Grecy" - przekazała. Według niej, na lotnisku było dużo osób bez biletów.