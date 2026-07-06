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Lokalne tureckie władze zdecydowały, że nie zezwolą na wpłynięcie amerykańskiego wycieczkowca do portu w Kusadasi. W uzasadnieniu wskazano, że nie ma zgody, by pasażerowie LGBTQ+ pojawili się w mieście ze względu na „standardy moralne” i „wartości rodzinne” – podaje CNN.

Wycieczkowiec rozpoczął rejs w Atenach wczoraj. Za dwa dni miał pojawić się w Kusadasi, by następnie ruszyć do Stambułu, jednak plany zostały pokrzyżowane. Miejscowe władze zdecydowały, że statek nie będzie mógł wpłynąć do tureckich portów, ponieważ na jego pokładzie może być ponad 1000 pasażerów, przedstawicieli grup „znanych z zachowań niezgodnych z tkanką tureckiego społeczeństwa i wartościami moralnymi”. Dokładne statystyki mówią o 1100 Amerykanach. Pozostali pasażerowie pochodzą m.in. z Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii.

Władze tureckiej prowincji Aydin, w której znajduje się port Kusadasi, oświadczyły, że „nie ma absolutnie żadnej możliwości, aby wspomniana grupa odwiedziła prowincję w celu zorganizowania imprezy tego rodzaju”.

Według serwisu MarineTraffic, statek o nazwie „Scarlet Lady” należy do linii wycieczkowej Virgin Voyages, powiązanej z Richardem Bransonem. Na stronie internetowej firmy Atlantis, organizującej wycieczkę, 10-dniowy rejs opisano jako „epicką przygodę”, która pozwala „serdecznym przyjaciołom” odwiedzać kolejne wyspy Morza Śródziemnego, w tym skąpane w słońcu miejsca, takie jak greckie wyspy i Chorwacja. Firma po decyzji lokalnych władz poinformowała, że zamiast do Turcji, statek zawinie do Kairu w Egipcie oraz na Kretę.

Nalot na bar

Zakaz wpłynięcia do portu to nie jedyny ruch tureckich władz w sprawie rejsu. Urzędnicy ze Stambułu poinformowali, że policja przeprowadziła nalot na bar, w którym – według nich – miała być zorganizowana impreza dla pasażerów rejsu.

Firma organizująca rejs przekazała jednak, że bar nie jest z nią w żaden sposób powiązany i nie było tam planowane żadne wydarzenie.

W firmie poruszenie

Decyzja Turków zdziwiła przedstawicieli firmy Atlantis Events. Szczerze mówiąc, to dość zaskakujące. Chodzi mi o to, że uzasadnieniem tej decyzji jest fakt, iż jest to grupa gejowska – powiedział Rich Campbell, prezes przedsiębiorstwa, i dodał, że podział turystów na tych, którzy mogą i tych, którzy nie mogą wjechać do Turcji, „bardzo go niepokoi”.

Firma została wyraźnie poinformowana, że nie możemy tu zacumować ze względu na to, kim jesteśmy – mówił. Przyznał, że to pierwsza taka sytuacja w 36-letniej historii działalności.

Pasażer Randy Slovacek, dziennikarz często piszący o sprawach społeczności LGBTQ+, zaznaczył, że wcześniej odwiedził Turcję podczas rejsu statkiem Atlantis. Nigdy nie było żadnego problemu, absolutnie żadnego, ale teraz problem jest. Jesteśmy po prostu grupą ludzi, którzy podróżują po świecie i próbują zwiedzać wszystkie możliwe miejsca – powiedział Slovacek. Zaznaczył też, że na decyzji Turcji skorzystają Egipt i Grecja, gdzie turyści wydadzą pieniądze.

CNN przypomina, że partia prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa Erdogana, w ciągu ostatniej dekady stosowała coraz ostrzejszą retorykę wobec społeczności LGBTQ+, co spotkało się z potępieniem ze strony organizacji praw człowieka. Od 2015 roku władze zakazały organizowania parad równości w Stambule, powołując się na kwestie bezpieczeństwa publicznego.

Tureckie ministerstwo turystyki na razie nie odpowiedziało na pytania CNN dotyczące blokady wycieczkowca.