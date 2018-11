​Tunel prowadzący prawdopodobnie do hitlerowskiego bunkra odkryli w Rychnowie koło Jablonca w Czechach tamtejsi eksploratorzy. Nieznany kompleks znajduje się niespełna trzydzieści kilometrów od polskiej granicy. Pod ziemią może być bunkier, w którym testowano komponenty do produkcji urządzeń wojskowych. Miał to być jeden z najnowocześniejszych ośrodków naukowych.

