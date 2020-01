Trzyletni Haryz Naim został w tym miesiącu najmłodszym członkiem Mensy – międzynarodowego stowarzyszenia ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Haryz nie jest jednak najmłodszym członkiem stowarzyszenia w historii. Ci w chwili dołączenia mieli 2 lata.

Mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii chłopiec ma iloraz inteligencji 142, co sytuuje go wśród 0,3 procent populacji. Oboje jego pochodzący z Malezji rodzice studiowali inżynierię. Zdali sobie sprawę, że chłopiec jest dużo inteligentniejszy od rówieśników, kiedy poszedł do przedszkola. Jak podaje w poniedziałek malezyjski dziennik "The Star" jeszcze zanim tam trafił, zaczął samodzielnie czytać, a mówił już w wieku siedmiu miesięcy.



Jego matka, Anira Asyikin powiedziała mediom, że chłopiec lubi opowiadać o kosmosie i liczbach, uwielbia też czytać książki i rozmawiać ze starszymi. Poza tym jednak robi wszystko to, co dzieci w jego wieku: lubi wskakiwać do kałuż, malować, śpiewać i zadawać pytania. Często ogląda też w telewizji programy dla dzieci.



Gdy Haryz miał dwa lata, jego rodzice założyli dla niego kanał w serwisie YouTube, w którym umieścili filmy, na których chłopiec odpowiada na pytania i opowiada po angielsku wymyślone przez siebie bajki. Jak mówi cytowana przez "The Star" jego matka, angielski nie jest jego pierwszym językiem, bo w domu rodzina rozmawia głównie po malajsku.



Mamy nadzieję zapewnić mu środowisko, które będzie go motywowało do nauki. Ale najważniejsze, żeby był zadowolony ze wszystkiego, co zrobi, a my będziemy z niego dumni bez względu na to, co osiągnie - zapowiada.



CZYTAJ RÓWNIEŻ: Badania: Inteligencja emocjonalna Polaków poniżej średniej europejskiej