Trzy strzelaniny w trzy dni. Niebezpiecznie w Brukseli

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Bruksela zmaga się z falą przemocy na tle gangsterskich porachunków. W ciągu ostatnich trzech dni w dzielnicy Saint-Gilles doszło do serii strzelanin. Sprawca ostatniej w poniedziałek, użył broni automatycznej, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzewane o udział w przestępstwie oraz zabezpieczyła cztery sztuki broni.

Strzelanina w Brukseli w lutym 2025 roku (fot. HATIM KAGHAT/AFP)

Strzelanina w Brukseli w lutym 2025 roku (fot. HATIM KAGHAT/AFP) / East News

Trzy dni, trzy incydenty

Ostatnie wydarzenia to już drugi podobny incydent w tym samym miejscu w ciągu zaledwie trzech dni. W sobotę wieczorem na tym samym skrzyżowaniu postrzelony został mężczyzna, a dzień później w innej części dzielnicy doszło do kolejnej strzelaniny, w wyniku której jedna osoba została ranna. Funkcjonariusze przejęli dwie sztuki broni wojskowej, dwa pistolety i magazynek.

Fala przemocy nie ogranicza się jednak tylko do Saint-Gilles. W piątek dwóch zamaskowanych napastników ostrzelało komisariat policji w dzielnicy Anderlecht, używając broni automatycznej. Na szczęście również i w tym przypadku nikt nie ucierpiał.

Narastający problem przestępczości

Według najnowszych danych od początku 2026 roku w Brukseli doszło już do 57 strzelanin związanych z handlem narkotykami.

W wyniku tych incydentów zginęły dwie osoby, a 21 zostało rannych. Dla porównania, w całym 2025 roku belgijska policja federalna odnotowała 101 strzelanin, które pochłonęły osiem ofiar śmiertelnych i 43 rannych.

Władze podejrzewają, że za większością tych zdarzeń stoją rywalizujące ze sobą gangi narkotykowe.

Nowe działania władz

W odpowiedzi na narastającą falę przemocy, władze Brukseli zapowiedziały powołanie specjalnego komisarza ds. walki z przestępczością narkotykową.

Nowy urzędnik ma objąć stanowisko pod koniec września i koordynować działania służb w celu ograniczenia działalności gangów.

Mimo licznych zatrzymań, handlarze narkotyków szybko wracają do swoich dawnych rewirów.