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Stanowcza rozmowa Trump-Putin. „Odczuwa presję”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (17:19)

Putin odczuwa presję – ocenił w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Zdaniem amerykańskiego przywódcy rosyjski dyktator chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Trump podkreślił, że odbył z Putinem „bardzo stanowczą rozmowę telefoniczną”. Prezydent USA zapowiedział też, że o sytuacji w Ukrainie będzie rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze.

Stanowcza rozmowa Trump-Putin. „Odczuwa presję”
Prezydent Rosji Władimir Putin (L), prezydent USA Donald Trump (P) podczas spotkania w Anchorage na Alasce w sierpniu 2025 r./fot. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /AFP/East News
  • Donald Trump odniósł się do sytuacji w Ukrainie.
  • Prezydent USA ocenił, że Putin odczuwa presję.
  • Czy szczyt NATO przyniesie przełom?
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Cóż, myślę, że on (Putin – przyp. red.) odczuwa presję. Chce zakończyć tę wojnę, Ukraina również chce ją zakończyć, prowadzimy rozmowy i zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do jej zakończenia. To straszna sytuacja – powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Zdaniem prezydenta USA, rozwiązanie jest „znacznie bliżej, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę”.

Prezydent Putin chce zakończenia wojny po naszej bardzo stanowczej rozmowie telefonicznej i prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski również chce teraz zakończenia konfliktu – przekazał.

Jak wskazał Donald Trump, na szczycie NATO w Ankarze mają się odbyć rozmowy na ten temat.

Myślę, że nam się uda. Myślę, że uda się zakończyć tę straszną sytuację – dodał.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie

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