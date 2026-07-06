Stanowcza rozmowa Trump-Putin. „Odczuwa presję”

Cóż, myślę, że on (Putin – przyp. red.) odczuwa presję. Chce zakończyć tę wojnę, Ukraina również chce ją zakończyć, prowadzimy rozmowy i zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do jej zakończenia. To straszna sytuacja – powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.
Zdaniem prezydenta USA, rozwiązanie jest „znacznie bliżej, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę”.
Prezydent Putin chce zakończenia wojny po naszej bardzo stanowczej rozmowie telefonicznej i prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski również chce teraz zakończenia konfliktu – przekazał.
Jak wskazał Donald Trump, na szczycie NATO w Ankarze mają się odbyć rozmowy na ten temat.
Myślę, że nam się uda. Myślę, że uda się zakończyć tę straszną sytuację – dodał.