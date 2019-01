Prezydent Donald Trump odwołał wyjazd delegacji USA na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos z powodu częściowego zawieszenia funkcjonowania rządu (shutdown) - poinformowała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

"Z uwagi na 800 tys. amerykańskich pracowników, którzy nie otrzymują wynagrodzenia oraz z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniego wsparcia jego ekipie, prezydent Trump odwołał podróż jego delegacji na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, w Szwajcarii" - głosi oświadczenie Sanders.

W ub. tygodniu Trump, który był w Davos w ub. roku, zapowiedział, że nie weźmie tym razem udziału w Forum, chociaż pierwotnie miał taki zamiar. Prezydent motywował swoją decyzję przedłużającą się konfrontacją z Demokratami wokół kwestii finansowaniu budowy muru wzdłuż granicy z Meksykiem i będącym tego konsekwencją częściowym zawieszeniem prac rządu.



Na czele delegacji USA mieli stanąć, w zastępstwie prezydenta, sekretarz stanu Mike Pompeo oraz sekretarze skarbu Steven Mnuchin i handlu Wilbur Ross. W składzie delegacji miał również znaleźć się specjalny przedstawiciel rządu USA ds. handlu Robert Lighthizer.



Wcześniej w czwartek Trump odwołał służbowy wyjazd przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi do Belgii, Egiptu i Afganistanu. Motywował swoją decyzję również shutdownem, który trwa już 27 dni.



Udział w tegorocznym Forum w Davos odwołali prezydent Francji Emmanuel Macron tłumacząc to "nawałem obowiązków" oraz premier Wielkiej Brytanii Theresa May zajęta sprawami brexitu.



Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim alpejskim kurorcie Davos, w którym corocznie brała udział światowa elita ekonomiczna i polityczna, odbędzie się w dniach 21-25 stycznia.