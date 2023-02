Nie żyje czteroosobowa rodzina polskiego pochodzenia. W jednym z domów w Linden (New Jersey) doszło do strzelaniny. Policja wyjaśnia okoliczności tej tragedii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock



Tragedia w jednym z domów w New Jersey w USA. Funkcjonariusze policji w Linden, którzy przyjechali na miejsce, natrafili na ciała dwóch dorosłych osób i jednej nieletniej. Kolejna, również nieletnia ofiara zmarła w szpitalu, do którego trafiła w stanie krytycznym.

Okoliczności nie są jasne. Telewizja NBC podaje, że wiele wskazuje na to, że sprawcą mógł być mężczyzna, który najpierw strzelił do swojej żony i nastoletnich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo.

Jak informuje nasz korespondent w USA, to rodzina polskiego pochodzenia.

Burmistrz miasta przekazał, że dzieci miały 13 i 14 lat.

Nie ma słów, aby opisać tragedię. Złamane serce i żal (...) - napisał w oświadczeniu burmistrz Linden.

Linden to silna społeczność i będziemy ją wspierać, jak tylko będzie to możliwe - napisał z kolei gubernator New Jersey Phil Murphy.