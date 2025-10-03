Amerykański resort finansów rozważa wybicie specjalnej monety o nominale jednego dolara z wizerunkiem byłego prezydenta Donalda Trumpa. Moneta miałaby upamiętnić 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych, która przypada w 2026 roku.

Moneta z Trumpem na 250-lecie USA?

W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad projektem wyjątkowej monety. Jak poinformował rzecznik amerykańskiego resortu finansów, w przyszłym roku może pojawić się jednodolarówka z podobizną Donalda Trumpa. Na jednej stronie monety miałby znaleźć się profil byłego prezydenta, a na drugiej - jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA oraz hasło "FIGHT, FIGHT, FIGHT" (walcz, walcz, walcz).

"Mimo wymuszonego przez skrajną lewicę shutdownu (zawieszenia finansowania) naszego rządu fakty są jasne: pod historycznymi rządami prezydenta Donalda J. Trumpa nasz kraj wkracza w swoją 250. rocznicę (niepodległości) silniejszy, bardziej zamożny i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej" - podkreślił w piątek resort finansów.

Ministerstwo zaznaczyło, że ostateczny projekt jednodolarówki emitowanej z okazji 250. rocznicy niepodległości nie został jeszcze zatwierdzony.

Zgoda Kongresu

Portal Politico przypomniał, że zgodnie z decyzją Kongresu z 2020 r. minister finansów może wybić monety o nominale jednego dolara w roku kalendarzowym 2026. Projekt monety ma mieć symboliczny charakter z okazji 250. rocznicy niepodległości USA.

Brandon Beach, który stoi na czele amerykańskiej mennicy, potwierdził we wpisie na platformie X, że pierwszy projekt przedstawiający Trumpa na monecie jest prawdziwy.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała na piątkowym briefingu, że nie słyszała o tym projekcie, lecz prezydent na pewno byłby zadowolony.