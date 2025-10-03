Amerykański resort finansów rozważa wybicie specjalnej monety o nominale jednego dolara z wizerunkiem byłego prezydenta Donalda Trumpa. Moneta miałaby upamiętnić 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych, która przypada w 2026 roku.

Wizerunek Trumpa może pojawić się na monecie o nominale jednego dolara / FRANCIS CHUNG / POOL / PAP/EPA

Moneta z Trumpem na 250-lecie USA?

W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad projektem wyjątkowej monety. Jak poinformował rzecznik amerykańskiego resortu finansów, w przyszłym roku może pojawić się jednodolarówka z podobizną Donalda Trumpa. Na jednej stronie monety miałby znaleźć się profil byłego prezydenta, a na drugiej - jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA oraz hasło "FIGHT, FIGHT, FIGHT" (walcz, walcz, walcz).

"Mimo wymuszonego przez skrajną lewicę shutdownu (zawieszenia finansowania) naszego rządu fakty są jasne: pod historycznymi rządami prezydenta Donalda J. Trumpa nasz kraj wkracza w swoją 250. rocznicę (niepodległości) silniejszy, bardziej zamożny i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej" - podkreślił w piątek resort finansów.

Ministerstwo zaznaczyło, że ostateczny projekt jednodolarówki emitowanej z okazji 250. rocznicy niepodległości nie został jeszcze zatwierdzony.