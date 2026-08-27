To miał być najwyższy pomnik Jezusa na świecie. Sponsor inwestycji za kratkami

Monumentalny plan – rekordowy posąg Jezusa
Projekt zakładał powstanie figury Jezusa o wysokości 33 metrów, która wraz z cokołem miała mierzyć aż 77 metrów.
Dla porównania – słynny Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro mierzy „zaledwie” 38 metrów, a polski rekordzista ze Świebodzina, razem z kopcem, sięga 52 metrów.
Monument z Armenii miał więc przyćmić wszystkie dotychczasowe konstrukcje tego typu.
Posąg powstaje w Zovuni, niedaleko Erywania, a cokół zaplanowano w pobliżu szczytu góry Hatis. Całość miała być nie tylko religijnym symbolem, ale również częścią większego kompleksu turystycznego z muzeum, kolejką linową, hotelami i restauracjami.
Kontrowersje od samego początku
Inicjatywa od początku budziła mieszane uczucia. Gagik Tsarukyan, ogłaszając projekt w 2022 roku, podkreślał, że nowy monument przyciągnie do Armenii rzesze turystów i podkreśli chrześcijańskie dziedzictwo kraju. Jednak zarówno Ormiański Kościół Apostolski, jak i organizacje ekologiczne wyrażały poważne zastrzeżenia. Kościół zwracał uwagę, że tak monumentalna figura nie wpisuje się w lokalną tradycję religijną, a ekolodzy ostrzegali przed negatywnym wpływem inwestycji na krajobraz i dziedzictwo archeologiczne góry Hatis.
Dodatkowo, podczas prac archeologicznych na pierwotnie wybranym miejscu odkryto pozostałości twierdzy z epoki brązu i żelaza, co wymusiło przesunięcie lokalizacji monumentu.
Aresztowanie sponsora i niepewna przyszłość projektu
Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej w lipcu tego roku, gdy Gagik Tsarukyan został aresztowany. Jak informuje portal CivilNet, biznesmen usłyszał zarzuty dotyczące organizowania oszustw na dużą skalę oraz prania pieniędzy. W ramach śledztwa część jego firm została zaplombowana, co natychmiast wpłynęło na wstrzymanie prac budowlanych – to właśnie przedsiębiorstwa należące do Tsarukyana były głównymi wykonawcami inwestycji.
Tsarukyan to również lider partii Prosperująca Armenia, która w ostatnich wyborach nie przekroczyła progu wyborczego.
Na razie nie pojawiły się oficjalne informacje o całkowitym zawieszeniu czy rezygnacji z budowy. Nie wiadomo też, kiedy i czy w ogóle monumentalny posąg zostanie przetransportowany na górę Hatis i zamontowany.