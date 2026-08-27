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To miał być najwyższy pomnik Jezusa na świecie. Sponsor inwestycji za kratkami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (16:56)

Armenia miała stać się miejscem, gdzie powstanie największy na świecie posąg Jezusa Chrystusa. Ambitny projekt, który od początku wzbudzał ogromne emocje, stanął pod znakiem zapytania. Wszystko przez aresztowanie Gagika Tsarukyana – miliardera, biznesmena i głównego sponsora inwestycji. Prace przy budowie monumentalnej figury zostały wstrzymane.

To miał być najwyższy pomnik Jezusa na świecie. Sponsor inwestycji za kratkami
Projekt zakładał powstanie figury Jezusa o wysokości 33 metrów (fot. KAREN MINASYAN) /AFP/East News

Monumentalny plan – rekordowy posąg Jezusa

Projekt zakładał powstanie figury Jezusa o wysokości 33 metrów, która wraz z cokołem miała mierzyć aż 77 metrów

Dla porównania – słynny Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro mierzy „zaledwie” 38 metrów, a polski rekordzista ze Świebodzina, razem z kopcem, sięga 52 metrów. 

Monument z Armenii miał więc przyćmić wszystkie dotychczasowe konstrukcje tego typu.

Posąg powstaje w Zovuni, niedaleko Erywania, a cokół zaplanowano w pobliżu szczytu góry Hatis. Całość miała być nie tylko religijnym symbolem, ale również częścią większego kompleksu turystycznego z muzeum, kolejką linową, hotelami i restauracjami.

Kontrowersje od samego początku

Inicjatywa od początku budziła mieszane uczucia. Gagik Tsarukyan, ogłaszając projekt w 2022 roku, podkreślał, że nowy monument przyciągnie do Armenii rzesze turystów i podkreśli chrześcijańskie dziedzictwo kraju. Jednak zarówno Ormiański Kościół Apostolski, jak i organizacje ekologiczne wyrażały poważne zastrzeżenia. Kościół zwracał uwagę, że tak monumentalna figura nie wpisuje się w lokalną tradycję religijną, a ekolodzy ostrzegali przed negatywnym wpływem inwestycji na krajobraz i dziedzictwo archeologiczne góry Hatis.

Dodatkowo, podczas prac archeologicznych na pierwotnie wybranym miejscu odkryto pozostałości twierdzy z epoki brązu i żelaza, co wymusiło przesunięcie lokalizacji monumentu.

Aresztowanie sponsora i niepewna przyszłość projektu

Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej w lipcu tego roku, gdy Gagik Tsarukyan został aresztowany. Jak informuje portal CivilNet, biznesmen usłyszał zarzuty dotyczące organizowania oszustw na dużą skalę oraz prania pieniędzy. W ramach śledztwa część jego firm została zaplombowana, co natychmiast wpłynęło na wstrzymanie prac budowlanych – to właśnie przedsiębiorstwa należące do Tsarukyana były głównymi wykonawcami inwestycji.

Tsarukyan to również lider partii Prosperująca Armenia, która w ostatnich wyborach nie przekroczyła progu wyborczego. 

Na razie nie pojawiły się oficjalne informacje o całkowitym zawieszeniu czy rezygnacji z budowy. Nie wiadomo też, kiedy i czy w ogóle monumentalny posąg zostanie przetransportowany na górę Hatis i zamontowany.


Źródło: RMF24
Tagi: pomnik posąg jezusa jezus
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