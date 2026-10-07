Watykan ogłasza: arcybiskup Jan Pawłowski nuncjuszem apostolskim w Irlandii

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Jak przekazał w środę Watykan, papież Leon XIV mianował arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dyplomata był dotychczas nuncjuszem w Grecji. Jest to druga w ciągu trzech dni taka nominacja dla Polaka w Stolicy Apostolskiej.

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został mianowany nuncjuszem apostolskim w Irlandii (Fot. Tytus Żmijewski)

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został mianowany nuncjuszem apostolskim w Irlandii (Fot. Tytus Żmijewski) / PAP

Arcybiskup Pawłowski rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Watykanu w 1991 roku. W 2015 r. papież Franciszek mianował go delegatem ds. przedstawicielstw papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

Już dwa lata później, bo w 2017 roku, Pawłowski stanął na czele nowo utworzonej III sekcji Sekretariatu Stanu - zajmującej się personelem dyplomatycznym Stolicy Apostolskiej.

Od 2022 roku polski dyplomata był nuncjuszem w Grecji. Teraz został mianowany na stanowisko nuncjusza w Irlandii.

Z kolei w poniedziałek Watykan podał, że Leon XIV mianował nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich księdza Grzegorza Bielaszkę, podnosząc go do rangi arcybiskupa.