Te szpitale będą gotowe na wypadek wojny. Szwecja przedstawia plan

RMF24

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Szwedzkie władze zdrowotne ogłosiły trzy kluczowe regiony kraju, które przygotują szpitale na wypadek wybuchu wojny. Chodzi o północ Szwecji, strategiczną wyspę Gotlandię oraz wschodnie wybrzeże. To odpowiedź na rosnące napięcia międzynarodowe i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w sytuacjach kryzysowych.

Jak podkreśla Bjoern Eriksson, dyrektor Rady ds. Zdrowia i Opieki Społecznej, przygotowania opierają się na już istniejącej infrastrukturze medycznej.

Naszym celem jest zwiększenie zdolności do udzielenia pomocy dużej liczbie poszkodowanych, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości standardowej opieki zdrowotnej – wyjaśnia Eriksson. W praktyce oznacza to nie tylko rozbudowę zapasów materiałów medycznych, ale także szkolenia personelu i ścisłą współpracę z wojskiem.

Dlaczego właśnie te regiony?

Wybór trzech lokalizacji nie jest przypadkowy. Północ Szwecji to region o surowym klimacie, a także obszar, z którego planowane jest wsparcie dla sąsiedniej Finlandii w razie konfliktu. Gotlandia, położona na Bałtyku, może zostać odcięta od reszty kraju, co wymaga specjalnych przygotowań logistycznych. Z kolei wschodnie wybrzeże ma być gotowe na przyjęcie rannych z krajów bałtyckich, jeśli sytuacja w regionie ulegnie eskalacji.

Współpraca z wojskiem i milionowe dotacje

Przygotowania obejmują nie tylko kwestie infrastrukturalne i kadrowe, ale także współpracę z armią w zakresie transportu poszkodowanych.

Samorządy regionalne, odpowiedzialne za opiekę zdrowotną w czasie pokoju, otrzymają na ten cel specjalne dotacje z budżetu państwa. Największe wsparcie finansowe – 37 milionów koron, czyli około 3,3 miliona euro – trafi do północnego regionu Norrbotten.

Ćwiczenia ewakuacyjne na Gotlandii

W ramach przygotowań na Gotlandii przeprowadzono w ubiegłym tygodniu ewakuację kilkuset mieszkańców. Były to pierwsze tak szeroko zakrojone ćwiczenia od lat 60. XX wieku.

Szwedzi nie ukrywają, że działania te mają na celu sprawdzenie gotowości służb i mieszkańców na wypadek realnego zagrożenia.