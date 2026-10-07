Te dzieci ryzykują życie, by dotrzeć do szkoły

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Codzienność tych dzieci to prawdziwe wyzwanie. W okolicy Chintabapara w dystrykcie Bandarban w Bangladeszu każdego dnia uczniowie muszą pokonać 55-metrowy kanał Bamu, by dotrzeć do rządowej szkoły podstawowej. W okolicy nie ma ani mostu, ani stałej przeprawy łodzią.

Dzieci przedzierają się przez wodę w drodze do szkoły, fot. ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features

Dzieci przedzierają się przez wodę w drodze do szkoły, fot. ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

Droga do szkoły to nie tylko piesza wędrówka, ale także konieczność brodzenia po pas w wodzie i błocie.

Ubrania dzieci często przemakają podczas przeprawy, dlatego wielu uczniów zabiera ze sobą dodatkowy komplet, by móc się przebrać na miejscu i rozpocząć lekcje w suchych ubraniach.

Najtrudniej jest jednak w porze monsunowej. Kanał Bamu staje się wtedy szczególnie niebezpieczny – silny nurt, nagłe spływy wód z okolicznych wzgórz i gwałtowne powodzie sprawiają, że zarówno dzieci, jak i dorośli mieszkańcy ryzykują zdrowie i życie, próbując dostać się na drugi brzeg.

Lokalna społeczność od lat apeluje o budowę mostu lub zorganizowanie bezpiecznej przeprawy, która ułatwiłaby dzieciom dostęp do edukacji, a mieszkańcom codzienne funkcjonowanie.

Na razie jednak uczniowie z Chintabapara każdego dnia stawiają czoła trudnościom, by nie rezygnować z nauki.