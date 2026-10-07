Te dzieci ryzykują życie, by dotrzeć do szkoły

Droga do szkoły to nie tylko piesza wędrówka, ale także konieczność brodzenia po pas w wodzie i błocie.
Ubrania dzieci często przemakają podczas przeprawy, dlatego wielu uczniów zabiera ze sobą dodatkowy komplet, by móc się przebrać na miejscu i rozpocząć lekcje w suchych ubraniach.
Najtrudniej jest jednak w porze monsunowej. Kanał Bamu staje się wtedy szczególnie niebezpieczny – silny nurt, nagłe spływy wód z okolicznych wzgórz i gwałtowne powodzie sprawiają, że zarówno dzieci, jak i dorośli mieszkańcy ryzykują zdrowie i życie, próbując dostać się na drugi brzeg.
Lokalna społeczność od lat apeluje o budowę mostu lub zorganizowanie bezpiecznej przeprawy, która ułatwiłaby dzieciom dostęp do edukacji, a mieszkańcom codzienne funkcjonowanie.
Na razie jednak uczniowie z Chintabapara każdego dnia stawiają czoła trudnościom, by nie rezygnować z nauki.