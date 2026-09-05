Zmarło blisko tysiąc dzieci. Nie radzą sobie z epidemią odry

W kraju liczącym 170 mln mieszkańców życie straciło dotąd 986 dzieci chorych na odrę, a liczba zakażeń tą chorobą przekroczyła 180 tys. Codziennie wykrywanych jest tysiąc nowych przypadków.
Lekarze ubolewają, że wielu rodziców decyduje się na wizytę u lekarza dopiero wówczas, gdy ich dziecko jest już w ciężkim stanie i często nie udaje się go uratować. Podkreślają też, że wielu pacjentów cierpi na niedożywienie, co pogarsza ich stan – przekazała AFP.
Bangladesz był przez długi czas chwalony za skuteczną walkę z chorobami zakaźnymi, ale wysiłki te zostały zaprzepaszczone z powodu chaosu politycznego i dezorganizacji w administracji, jakie nastąpiły po upadku w 2024 r. rządu premierki Hasiny Wajed, popularnie znanej jako Szejk Hasina – przypomniała francuska agencja.
Sytuacji nie poprawiły kampanie obowiązkowych szczepień, prowadzone od wiosny. Znaczna liczba dzieci nie otrzymała szczepionki. Usiłujemy to nadrobić – powiedział doradca premiera Tarika Rahmana ds. zdrowia Ziauddin Hyder, cytowany przez AFP.
Odra jest uważana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedną z najbardziej zakaźnych chorób na świecie, która co roku powoduje śmierć 95 tys. osób, przede wszystkim niezaszczepionych dzieci poniżej piątego roku życia.