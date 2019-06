Do sieci trafiły nowe zdjęcia Yody - kota z czterema uszami, który przyszedł na świat ponad dekadę temu.

Zwierzak ma 13 lat. W 2006 roku został przygarnięty przez parę z Chicago.



Właściciele - Ted i Valerie - od razu wiedzieli, jak nazwać kota z dodatkową parą uszu.



Nazwaliśmy go Yoda - przypominał nam właśnie tego bohatera sagi filmowej "Gwiezdne wojny" - mówi Ted. Dodaje, że dodatkowa para uszu u kota to wynik mutacji genetycznej.



Yoda jest zdrowym, żywotnym kotem. Dodatkowe uszy nie są przytwierdzone do czaszki, słyszy normalnie - podkreślają właściciele, dodając, że ich pupil ma prawdziwą obsesję na punkcie... chleba. Yoda uwielbia go podjadać - mówią.



Zobaczcie, jak dziś wygląda:



(m)