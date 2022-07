Dania, Norwegia oraz Islandia to pierwsze państwa, które ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. Polska powinna uczynić to przed końcem wakacji - zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg / STEPHANIE LECOQUE / PAP/EPA

Szybkie zatwierdzenie dokumentów w tych trzech państwach było możliwe dzięki specjalnej zgodzie udzielonej poprzednio przez parlamenty w Kopenhadze, Oslo i Reykjaviku.

"Świadectwo głębokich więzi"

Jak poinformowało MSZ Danii, ambasador tego kraju w Waszyngtonie był jednym z pierwszych, który złożył oficjalne dokumenty w Departamencie Stanu USA. To świadectwo głębokich więzi solidarności między Danią a naszymi nordyckimi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że pozostali sojusznicy wkrótce zakończą swoje wewnętrzne procesy - powiedział szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod.

Dokumenty potwierdzające zgodę na wejście Szwecji i Finlandii do NATO podpisała we wtorek szefowa norweskiego MSZ Anniken Huitfeldt. O podobnej akceptacji poinformowała również premier Islandii Katrin Jakobsdottir.

Parlamenty Danii, Norwegii oraz Islandii w czerwcu upoważniły rządy tych krajów do zatwierdzenia wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. Do zakończenia procedury niezbędne było podpisanie protokołów akcesyjnych.

We wtorek ambasadorowie krajów NATO we wtorek podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Co z Polską?

Ratyfikacja przez Polskę akcesji Szwecji i Finlandii do NATO powinna zakończyć się w te wakacje, od początku chcemy tę decyzję podjąć w możliwie szybkim terminie - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.



Mamy przed sobą jeszcze kilka posiedzeń Sejmu w okresie wakacyjnym. I nasza wola od samego początku była, aby w możliwie szybkim terminie tę decyzję podjąć - powiedział Müller. Przypomniał, że "decyzję kierunkową" ws. zgody na dołączenie nowych członków do Sojuszu Północnoatlantyckiego polski rząd podjął już przed szczytem NATO w Madrycie. Na tamtym etapie trzeba było decyzji Rady Ministrów, teraz polskiego parlamentu, tak jak mówię, moim zdaniem to będzie już w te wakacje - powtórzył Müller.

By Szwecja i Finlandia mogły dołączyć do NATO, konieczne będzie ratyfikowanie takiej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie Sojuszu.

W Polsce proces ratyfikacji wymaga uchwalenia przez parlament specjalnej ustawy, w której wyrażona zostaje zgoda na ratyfikację przez prezydenta protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego. Ustawa taka jest uchwalana zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu oraz do podpisu prezydenta.

Centrum Informacyjne Sejmu przekazało PAP, że Sejm zajmie się projektem niezwłocznie po jego przedłożeniu przez rząd.