​Dwie kobiety zostały ranne z rąk innej kobiety w centrum handlowym w Lugano w Szwajcarii - poinformowała agencja Reuters, powołując się na dziennik "Blik". Policja nie wyklucza podłoża terrorystycznego tego ataku.

zdjęcie poglądowe / Pixabay

Według świadków napastniczka najpierw zaczęła dusić jedną z dwóch zaatakowanych kobiet, a następnie wyciągnęła nóż i pchnęła nim drugą kobietę, która ciężko ranna została wyniesiona na noszach do karetki pogotowia. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Usłyszałem krzyki i odwróciłem się. Wtedy zobaczyłem kobietę leżącą na podłodze pośrodku kałuży krwi. To było szokujące - mówił szwajcarskim mediom świadek zdarzenia.



Policja nie wyklucza podłoża terrorystycznego tego ataku. 24 listopada 2020 roku doszło do domniemanego ataku terrorystycznego na kilka osób w domu towarowym w Lugano - napisał na Twitterze Federalny Urząd Policji. W związku z tym prokuratura federalna wszczęła śledztwo w tym kierunku.



Według policji agresorką jest 28-letnia mieszkanka Lugano, która została już aresztowana.