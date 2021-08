Dyrekcja szkoły podstawowej w Billesund na Jutlandii wprowadziła nowe zasady: zakaz wstępu w krótkim topie, odsłaniającym brzuch oraz spódniczce mini. "Nie robimy tego, by prowokować. Robimy to, by pomóc naszej młodzieży" – mówi w rozmowie z duńską gazetą "Berlingske" dyrektor placówki Bjarne Kyneb.

