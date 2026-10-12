Szczyt UE i Wielkiej Brytanii. Jest data i duże nadzieje

RMF24

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Liderzy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii spotkają się 20 listopada w Brukseli – poinformowała w poniedziałek Rada Europejska. Tematem mają być m.in. handel produktami rolno-spożywczymi, system handlu emisjami oraz program mobilności młodzieży.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkają się 20 listopada z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem na szczycie UE–Wielka Brytania.

Burnham przekazał, że Bruksela i Londyn chcą wykorzystać spotkanie do podpisania nowych umów dotyczących handlu żywnością i produktami rolnymi, obrotu uprawnieniami do emisji oraz mobilności młodych ludzi.

Brytyjski premier wskazał, że najbliższym celem jego rządu jest pomyślne zakończenie rozmów podczas listopadowego spotkania.

Debata o przyszłości relacji po Brexicie

Burnham zapowiedział, że po szczycie chce rozpocząć „spokojną, trzeźwą i racjonalną” debatę o długoterminowym kształcie relacji Wielkiej Brytanii z UE.

Jeśli poważnie myślimy o pobudzeniu wzrostu, kontroli migracji, obronie naszych wartości i zapewnieniu bezpieczeństwa, musimy przeprowadzić tę rozmowę – oświadczył, cytowany przez „Europejską Prawdę”.

Wcześniej brytyjski premier mówił, że wśród możliwych rozwiązań mogłyby znaleźć się: powrót do jednolitego rynku, unii celnej, a nawet ponowne przystąpienie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

„Made in Europe” także na agendzie

Podczas spotkania Londyn ma również zgłosić swoje zastrzeżenia wobec inicjatywy „Made in Europe”. Chodzi o unijny program, który – według brytyjskiego rządu – może ograniczyć dostęp firm z Wielkiej Brytanii do części europejskiego rynku.

Tegoroczny szczyt UE–Wielka Brytania początkowo planowano na lipiec. Został jednak przełożony po upadku rządu Keira Starmera.