Ponad 20 tysięcy mieszkańców ewakuowano z okolic bazy w Aczyńsku na Syberii po serii potężnych eksplozji, do których doszło w rosyjskiej bazie wojskowej, w składzie amunicji. Rannych jest co najmniej 12 osób. Do walki z ogniem skierowano m.in. pociągi pożarnicze.

REKLAMA