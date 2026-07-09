Święty Mikołaj pomylił miesiące? Brodacze w kożuchach smażyli się w upale

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Upały nawiedzające Europę nie stanowiły przeszkody do zajadania się pierniczkami uczestnikom Światowego Kongresu Świętych Mikołajów (i elfów) w duńskim Aalborgu. Zapanowała tam iście bożonarodzeniowa atmosfera. W programie, poza zajadaniem się świątecznymi słodkościami, przewidziano również m.in. pakowanie prezentów, a także głośne parady.

Żar lejący się z nieba nie zniechęcił uczestników Kongresu

Kongres, który w czwartek dobiega końca, to także forum wymiany doświadczeń. Uczestnicy mogli porównywać swoje stroje, brzuchy i brody. 69. edycja tego dorocznego wydarzenia zgromadziła dziesiątki św. Mikołajów i ich pomocników ze wszystkich stron świata.

W tym roku, pod gorącym letnim słońcem, ich stroje sprawiały wrażenie nieco zbyt ciepłych, ale – jak zauważył reporter agencji Associated Press – nie zniechęciło to uczestników wydarzenia od brania udziału w pełnym umundurowaniu w licznych atrakcjach czy też robienia zakupów w sklepach i supermarketach.

„Boże Narodzenie to nie święto, a stan umysłu”

Większość przybyszy pochodziła ze Skandynawii, ale na jednej z parad nie dało się przeoczyć św. Mikołaja Paradise Yamamoto, który tańcząc do rytmu „Feliz Navidad”, wywijał japońską flagą.

Super zabawa, tyle dzieci! Ho, ho, ho, ho! – powiedział po paradzie.

Simon Brons, św. Mikołaj z Danii, zapewnił z kolei, że Boże Narodzenie to nie tyle święto, ile stan umysłu. To się po prostu czuje. Jeśli więc chcesz, możesz mieć święta przez cały rok! – dodał.