W Minneapolis doszło w sobotę do strzelaniny - poinformował gubernator stanu Minnesota Tim Walz. Brali w niej udział agenci federalni. Postrzelony przez nich 51-letni mężczyzna zmarł - przekazała telewizja CNN oraz agencja AP, powołując się na dokumentację medyczną.

W Minneapolis doszło w sobotę do strzelaniny (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Właśnie rozmawiałem z Białym Domem po kolejnej strasznej strzelaninie z udziałem agentów federalnych, do której doszło dzisiaj rano. Minnesota ma dosyć. To jest obrzydliwe. Prezydent musi zakończyć tę operację. Wycofać tysiące agresywnych, niewyszkolonych funkcjonariuszy z Minnesoty. Natychmiast" - napisał gubernator Walz na platformie X.

Resort bezpieczeństwa krajowego przekazał stacji Fox News, że "osoba podejrzana była uzbrojona" - mężczyzna miał posiadać broń palną z dwoma magazynkami.

Na miejscu zdarzenia gromadzi się coraz więcej protestujących. Dochodzi do starć z funkcjonariuszami.

Na początku miesiąca w Minneapolis z rąk funkcjonariusza ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) zginęła Renee Nicole Good. Śmierć kobiety przyczyniła się do wzrostu napięcia społecznego w mieście.