„Strategiczne słabości”. Trump nałożył cła na drony sprowadzane z UE

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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że nałoży cła na drony sprowadzane do USA m.in. z Unii Europejskiej i państw sojuszniczych. Kraj jest zbyt zależny od importu bezzałogowców i ich komponentów z zagranicy - oceniła amerykańska administracja.

W podpisanej przez amerykańskiego przywódcę proklamacji napisano, że drony o określonej wielkości i zdolnościach, uznawane za szczególnie istotne dla bezpieczeństwa narodowego USA, zostaną obłożone cłami w wysokości 100 proc. Cła na niektóre mniejsze maszyny wyniosą 25 procent.

Komunikat Białego Domu

15-procentowymi cłami objęte zostaną drony i części sprowadzane z Unii Europejskiej, Japonii, Liechtensteinu, Korei Południowej, Szwajcarii i Tajwanu, a 10-procentowymi maszyny i komponenty z Wielkiej Brytanii. Według komunikatu Białego Domu część ceł wejdzie w życie po 21 dniach od podpisania proklamacji. Natomiast cła dotyczące dronów, które nie zostały uznane za szczególnie wrażliwe, mają być wprowadzone po 180 dniach od podpisania dokumentu.

Biały Dom ocenił, że działania Trumpa mają na celu „zabezpieczenie amerykańskiej dominacji” w dziedzinie dronów oraz stawienie czoła zagrożeniom związanym z importem takich urządzeń m.in. poprzez wzmocnienie amerykańskiego przemysłu i łańcuchów dostaw. Agencja Reutera podkreśliła natomiast, że „Trump uczynił z ceł główny filar swojej polityki handlowej i zagranicznej”, choć w niektórych wypadkach nakładanie ceł napotykało przeszkody prawne i było krytykowane przez niektórych analityków.

„Strategiczne słabości”

Prezydent USA napisał w proklamacji, że minister handlu Howard Lutnick przeanalizował wpływ importu bezzałogowych systemów powietrznych (UAS) do Stanów Zjednoczonych. Uznał, że kraj jest „zbyt zależny od zagranicznych źródeł” takich systemów i ich komponentów, co tworzy „strategiczne słabości”. Według dokumentu zależność USA od zagranicznych dronów i części niesie „znaczące ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego USA” w związku z możliwością powstania zakłóceń w handlu oraz zagrożeniem związanym z cyberbezpieczeństwem.