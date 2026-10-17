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Tony śmieci na ulicach i torach kolejowych. Dramatyczne doniesienia z Kuby

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (10:41)

Na ulicach i torach kolejowych w wielu kubańskich miastach zalegają tony śmieci - wynika z relacji niezależnych mediów oraz publikacji mieszkańców wyspy udostępnianych w sieciach społecznościowych. Śmieci utrudniają ruch samochodów i pociągów.

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Tony śmieci na ulicach i torach kolejowych. Dramatyczne doniesienia z Kuby
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Według portalu CiberCuba dramatyczna sytuacja jest w Luyano, historycznej dzielnicy Hawany, stolicy kraju. Zwały śmieci zalegają na wielu ulicach od co najmniej czterech miesięcy.

Podobna sytuacja panuje w innych dużych miastach Kuby. Z powodu niedoborów paliwa ograniczono liczbę wyjazdów śmieciarek. Braki paliwa nasiliły się po zablokowaniu przez USA dostaw ropy naftowej na wyspę.

W Hawanie, jak szacuje niezależny portal, na ulice wyjeżdżają zaledwie 44 śmieciarki z łącznej floty 109. Pozostałe nie wyjeżdżają w teren z powodu awarii lub braku paliwa.

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Według portalu Periodico 26, w ostatnich dniach z powodu zalegających na torach kolejowych śmieci w mieście Las Tunas wystąpiły poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów pasażerskich pomiędzy Hawaną a Guantanamo.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Limay Blanco, influencer i działacz społeczny, zalegające na ulicach kubańskich miast zwały śmieci są codziennie przeszukiwane przez wiele osób.

Z opublikowanego w sieci przez Blanco nagrania wynika, że wśród osób regularnie przeszukujących śmieci na ulicach jest legendarny bokser Felix Savon. Były kubański pięściarz trzykrotnie zdobywał na igrzyskach olimpijskich złote medale.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kuba śmieci

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