RMF24

Podczas mszy świętej w słoweńskiej miejscowości Planica doszło do dramatycznych wydarzeń. Ksiądz Robert Emeršič został użądlony przez osę, a silna reakcja alergiczna okazała się śmiertelna. Mimo natychmiastowej pomocy duchownego nie udało się uratować.

Do tragicznego zdarzenia doszło 14 czerwca w słoweńskiej wsi Planica.

Podczas odprawiania mszy świętej miejscowy ksiądz Robert Emeršič został niespodziewanie użądlony przez osę.

U duchownego wystąpiła silna reakcja alergiczna, która doprowadziła do nagłego zatrzymania krążenia. Pomimo szybkiej interwencji i podjęcia akcji ratunkowej, życia księdza nie udało się ocalić.

Wiadomość o śmierci kapłana wstrząsnęła lokalną społecznością. Parafianie nie kryją żalu i podkreślają, że ksiądz Robert Emeršič był osobą niezwykle oddaną zarówno Bogu, jak i ludziom.

„Życie toczy się dalej, choć prawdopodobnie nieco inaczej niż za czasów Robiego” – napisano w poruszającym oświadczeniu parafii.

Ksiądz Robert Emeršič urodził się w 1975 roku. Był znany z radosnego usposobienia i głębokiej wiary.