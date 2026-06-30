Do tragicznego zdarzenia doszło 14 czerwca w słoweńskiej wsi Planica.
Podczas odprawiania mszy świętej miejscowy ksiądz Robert Emeršič został niespodziewanie użądlony przez osę.
U duchownego wystąpiła silna reakcja alergiczna, która doprowadziła do nagłego zatrzymania krążenia. Pomimo szybkiej interwencji i podjęcia akcji ratunkowej, życia księdza nie udało się ocalić.
Wiadomość o śmierci kapłana wstrząsnęła lokalną społecznością. Parafianie nie kryją żalu i podkreślają, że ksiądz Robert Emeršič był osobą niezwykle oddaną zarówno Bogu, jak i ludziom.
„Życie toczy się dalej, choć prawdopodobnie nieco inaczej niż za czasów Robiego” – napisano w poruszającym oświadczeniu parafii.
Ksiądz Robert Emeršič urodził się w 1975 roku. Był znany z radosnego usposobienia i głębokiej wiary.