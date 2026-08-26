Słowacja wysyła żołnierzy do Polski. Wsparcie dla wschodniej flanki NATO

RMF24

Rząd Słowacji zatwierdził w środę wniosek o wysłanie do 101 żołnierzy do operacji NATO „Wschodnia Straż”. Słowaccy wojskowi mają stacjonować przede wszystkim w Polsce i Rumunii, gdzie wesprą monitoring przestrzeni powietrznej oraz zintegrowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Sojuszu.

Wysłanie żołnierzy będzie możliwe natychmiast po zaakceptowaniu wniosku przez słowacki parlament. Według obserwatorów rząd nie powinien mieć trudności z uzyskaniem zgody.

Resort obrony podkreślił, że udział w misji będzie wkładem Słowacji w odstraszanie potencjalnych zagrożeń. Dowódcy liczą również, że operacja pozwoli zwiększyć gotowość słowackiej armii do działania w środowisku międzynarodowym.

Minister obrony Robert Kaliňák poinformował po posiedzeniu rządu, że żołnierze będą pomagać w identyfikowaniu zagrożeń związanych z dronami.

W warunkach operacyjnych mają zostać przetestowane nowe radary 3D. Słowacja zamówiła w Izraelu 17 takich urządzeń i sukcesywnie przejmuje kolejne systemy. Radary są instalowane na podwoziach Tatra.

Operacja po incydentach w przestrzeni powietrznej

NATO rozpoczęło operację „Wschodnia Straż” 19 września 2025 roku. Była ona bezpośrednią reakcją na powtarzające się incydenty naruszania przestrzeni powietrznej państw Sojuszu przez Rosję.

Operacja nie ma wyznaczonej daty zakończenia.