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Słowacja: Policja udaremniła plan podpalenia fabryki dronów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (16:30)

Słowacka policja poinformowała we wtorek o udaremnieniu planowanego ataku podpaleniowego na zakład produkujący bezzałogowe systemy powietrzne we wschodniej części kraju. Zatrzymano trzech cudzoziemców podejrzanych o przygotowywanie akcji.

Słowacja: Policja udaremniła plan podpalenia fabryki dronów
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Dwóch podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a trzeciego na terenie Niemiec. Policja przekazała, że nie doszło do pożaru, nikt też nie został ranny.

Fabryka dronów, która miała być celem ataku, znajduje się we wschodniej Słowacji. 

Zabezpieczono mieszankę zapalającą i plan

Funkcjonariusze znaleźli większą ilość mieszanki zapalającej, narzędzia, telefony komórkowe, kamerę oraz odręcznie sporządzony plan.

W chwili planowanego ataku w zakładzie miało przebywać około 70 osób.

Podejrzani usłyszeli zarzuty działania na zlecenie w celu sprowadzenia publicznego niebezpieczeństwa. Policja nie podała narodowości zatrzymanych, nazwy fabryki, jej dokładnej lokalizacji ani informacji, kto miał zlecić atak.


Źródło: RMF24
Tagi: Słowacja
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