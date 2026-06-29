RMF24

Władze w Warszawie obawiają się, że upamiętnienie kontrowersyjnych postaci historycznych może pogłębić kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Zaskoczenie wśród polskich rządzących wywołał nie tyle powrót Wołodymyra Zełenskiego do koncepcji panteonu narodowego, co słowa, które wypowiedział, ogłaszając inicjatywę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia w Dniu Konstytucji Ukrainy ogłosił projekt ustawy o utworzeniu Ukraińskiego Panteonu Narodowego. Miejsce to ma upamiętniać najważniejszych bohaterów narodowych z różnych epok.

Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować — oświadczył przywódca i nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że koncepcja projektu powraca w momencie poważnego konfliktu z Polską na tle historycznym i dramatycznie popsutych relacji, które wypadałoby zacząć naprawiać, tonując emocje po obu stronach. Tymczasem słowa prezydenta wskazują na to, że Zełenski rusza z kolejną ofensywą.

„Wielka szkoda, że Zełenski to zrobił. Była szansa, że wyprowadzimy nasze relacje na prostą, a wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej. Zależy nam, żeby dbać o polskie firmy, które chcą w Ukrainie prowadzić biznes, ale obecna polityka Kijowa tego nie ułatwia” — mówi Onetowi jeden z polskich ministrów, który nie ukrywa zaskoczenia kategorycznymi słowami ukraińskiego przywódcy.

Zełenski robi to celowo?

W polskim rządzie narasta przekonanie, że Zełenski celowo eskaluje spór z Polską, mimo pojednawczych deklaracji ze strony ukraińskich ministrów - podaje Onet.

Szczególne obawy budzi możliwość upamiętnienia w Panteonie postaci związanych z UPA, co w Polsce oczywiście przywołuje na myśl zbrodnie na Wołyniu.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, jeżeli w Panteonie znajdzie się miejsce na przykład dla Stefana Bandery (przywódcy frakcji OUN-B, odpowiedzialnej za ludobójstwa na Wołyniu), Polska może zareagować symetrycznie. Mamy działania, które mogą stanowić odbicie lustrzane, natomiast to na pewno nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim - mówił RMF FM wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.