Nawet 5 milionów funtów może być wart skarb odkryty w Wielkiej Brytanii przez parę amatorskich poszukiwaczy. To prawdopodobnie rekordowa suma.

Znaleziony skarb zawiera prawie 2600 srebrnych monet pochodzących z okresu panowania króla Harolda II i początku dynastii Normanów. Znaleziono je na niezaoranym polu w hrabstwie Somerset, na południowym zachodzie Anglii.

Monety zostały przekazane Brytyjskiemu Muzeum w celu dokładnego oszacowanie ich wartości. To ono będzie miało prawo do ich pierwokupu. Jeśli z niego zrezygnuje, skarb zostanie zlicytowany prywatnie, a monety trafią do kolekcjonerów.

Ostatecznie para Brytyjczyków, która dokonała sensacyjnego odkrycia, będzie musiała podzielić się otrzymanymi pieniędzmi z właścicielem ziemi, gdzie zakopane były monety. Taki jest wymóg obowiązującego na Wyspach prawa.

Jeszcze w tym tygodniu dokładnie skatalogowana przez ekspertów kolekcja zostanie udostępniona do wglądu publicznego.

Dotychczas najcenniejszym archeologicznie odkryciem było znalezisko składające się z prawie 3.5 tys. przedmiotów pochodzących z VII wieku - to czas panowania na wyspach Anglosasów. Wykopano je w 2009 roku w hrabstwie Staffordshire. Wartość tych przedmiotów - w tym ponad 5 kg złota - została wyceniona przez ekspertów na 4 miliony funtów.