Shahed z napędem odrzutowym wystrzelony z Rosji uderzył w pociąg w obwodzie odeskim

RMF24

Łącznie siedem osób nie żyje, ponad 30 jest rannych - to tragiczny bilans ostatniej doby w Ukrainie atakowanej przez Rosję. Dzisiaj rano wojska Putina uderzyły dronem z napędem odrzutowym w lokomotywę pociągu w obwodzie odeskim. Tam zginął maszynista i jego pomocnik. Ratownicy ewakuowali 317 pasażerów, w tym 67 dzieci.

Kolejne rosyjskie „polowanie” na cywilów

Dzisiaj rano dron Shahed wystrzelony z Rosji trafił w pociąg pasażerski w obwodzie odeskim w Ukrainie. Dwie osoby zginęły, a 317 podróżujących ewakuowano - tym 67 dzieci. Poinformował o tym szef Odeskiej Obwodowej Organizacji Administracyjnej Oleg Kiper. Ewakowanych 12 autobusami przetransportowano w bezpieczne miejsce w Odessie. Wzdłuż trasy dyżurowały karetki pogotowia, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów.

Był to celowy atak Shaheda na lokomotywę pociągu pasażerskiego. Niestety muszę poinformować, że według wstępnych danych dron nie pozostawił żadnych szans dla załogi – maszynisty i jego pomocnika - napisał w komunikacie ukriański państwowy przewoźnik kolejowy Ukrzaliznycia.

materiały udostępnione

Obwód odeski w Ukrainie, 13 sierpnia 2026 roku; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Obwód odeski w Ukrainie, 13 sierpnia 2026 roku; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Łącznie w ciągu tej doby w Ukrainie zginęły trzy osoby zginęły, a 19 zostało rannych, m.in. - jak podaje agencja Reutera i Ukriańska Prawda - w częściowo okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Rosjanie ostrzelali tam prawie 30 miejscowości, w tym miasto Chersoń. Szef wojskowych władz obwodowych Ołeksandr Prokudin poinformował, że kontrolowana przez Ukrainę część regionu atakowana była przez lotnictwo, artylerię i drony.

Pięć osób doznało obrażeń w obwodzie dniepropietrowskim. Z kolei w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie zginęła jedna osoba, a ranne zostały trzy. „Ogółem w ciągu ostatniej doby okupanci przeprowadzili 962 ataki w 52 miejscowościach obwodu zaporoskiego” – napisał w serwisie Telegram szef regionalnych władz Iwan Fedorow.

Ukraina, 13 sierpnia 2026 roku, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

W obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy zginęła jedna osoba, a cztery doznały obrażeń. W obwodzie czernihowskim w wyniku upadku rosyjskiego drona ucierpiała 10-letnia dziewczynka. W obwodzie odeskim w podobnej sytuacji ranna została 18-latka.

Ukraina, 13 sierpnia 2026 roku, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Również w obwodzie odeskim Rosjanie zaatakowali infrastrukturę portową w mieście Izmaił. Znajduje się tam największy port ukraiński na Dunaju, który obsługuje m.in. przeładunek zboża. Lokalne władze przekazały, że wyniku ataku wybuchł pożar powodujący zniszczenia.