„To nie mogło się odbyć bez rosyjskich służb”. Wiceszefowa MON o Romanowskim w Tyraspolu

RMF24

„Jak wczoraj to usłyszałam, to byłam przekonana, że to prima aprilis. To jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan... Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb” - powiedziała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która była naszym gościem w Porannej rozmowie w RMF FM, komentując to, że Marcin Romanowski najprawdopobniej przebywa w Tyraspolu.

„Byłam przekonana, że to prima aprilis”

W czwartek gościem Porannej rozmowy w RMF FM była Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wiceminister obrony narodowej skomentowała wczorajsze doniesienia - które jako pierwszy podał reporter RMF FM Krzysztof Zasada - że polityk PiS Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu - stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Wysłał stamtąd wniosek o list żelazny. Autentyczność pisma Romanowskiego w sprawie listu żelaznego potwierdził jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski.

Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W latach 2019-2023 w rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił finkcję wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i „ustawianie” konkursów za pieniądze z tego funduszu. Na wniosek prokuratury warszawski sąd okręgowy wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Wydano za nim także list gończy.

Jak wczoraj to usłyszałam, to byłam przekonana, że to prima aprilis. To jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan... Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb. Szczególnie, że Marcin Romanowski w liście pisze o tym, że ma nową tożsamość i nowe dokumenty - powiedziała na antenie RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Odpowiadając na pytanie, czy jest to podstawa rozpoczęcia działań kontrwywiadowczych w tej sprawie, wiceszefowa Ministestwa Obrony Narodowej powiedziała, że tak.

To jest tak absolutny skandal... To jest kolejna osoba z obozu Zbigniewa Ziobry, która wróciła do macierzy, czyli dzisiaj współpracuje ze stroną Federacji Rosyjskiej - stwierdziła minister.

Gdyby służby potwierdziły, że polityk PiS Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu, byłoby to szczególnie zastanawiające biorąc pod uwagę nie tylko putinowską agresję na Ukrainę, ale też rosyjskie prowokacje Polski - m.in. upadek rosyjskiego pocisku manewrującego CH-101 w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim - pocisk naruszył naszą przestrzeń powietrzną 30 lipca - czy też kilkukrotne przechwycenie nad Bałtykiem przez dyżurną parę naszych samolotów rosyjskich samolotów rozpoznawczych Ił-20. Do takiego incydentu doszło m.in. 3 sierpnia oraz 4 sierpnia.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, fot. Marcin Suchmiel / RMF FM

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