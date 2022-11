29 osób - w tym szef irańskiego MSW - oraz trzy podmioty dodano do listy tych, którzy są objęci unijnymi sankcjami za łamanie praw człowieka w Iranie. Chodzi o śmierć Mahsy Amini i reakcję na niedawne demonstracje w Teheranie.

UE zdecydowanie potępia niedopuszczalne, brutalne stłumienie protestów. Jesteśmy po stronie narodu irańskiego i popieramy jego prawo do pokojowego protestowania oraz swobodnego wyrażania żądań i poglądów. Dziś nakładamy dodatkowe sankcje na osoby odpowiedzialne za tłumienie irańskich demonstracji - powiedział wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

Kto został objęty sankcjami?

Sankcje obejmują czterech członków oddziału służb, który aresztował Mahsę Amini, szefów regionalnych struktur irańskich sił bezpieczeństwa i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), a także dowódcę sił lądowych armii irańskiej gen. Kijumarsa Hajdariego - za ich rolę w brutalnym tłumieniu ostatnich protestów.

Ponadto UE nałożyła restrykcje na irańskiego państwowego nadawcę telewizyjnego Press TV, odpowiedzialnego za produkcję i transmisję przymusowych zeznań zatrzymanych.

Sankcjami objęto też Wahida Mohammada Nasera Madżida, szefa irańskiej cyberpolicji, który ponosi odpowiedzialność za aresztowania osób krytykujących irański reżim w internecie. Wreszcie sankcje objęły również irańskiego ministra spraw wewnętrznych Ahmada Wahidiego, odpowiedzialnego za poważne naruszenia praw człowieka.

Czego dotyczą sankcje?

Nałożone w poniedziałek sankcje obejmują zakaz podróżowania do UE i zamrożenie aktywów. Ponadto obywatelom i firmom UE zabrania się udostępniania środków finansowych wymienionym osobom i podmiotom.

Reżim sankcji dotyczących praw człowieka w Iranie obejmuje również zakaz eksportu do Iranu sprzętu, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych oraz sprzętu do monitorowania telekomunikacji.

Lista osób objętych unijnymi sankcjami w Iranie obejmuje obecnie łącznie 126 osób i 11 podmiotów.

UE o Iranie

UE wezwała Iran do natychmiastowego zaprzestania brutalnych prześladowań demonstrujących pokojowo osób, uwolnienia zatrzymanych i zapewnienia swobodnego przepływu informacji, w tym dostępu do internetu. Ponadto Unia zaapelowała o wyjaśnienie liczby zgonów i aresztowań, pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za nie i zapewnienia należytego procesu wszystkim zatrzymanym.

Jak zaznaczono, zabójstwo Mahsy Amini również musi zostać zbadane w sposób niezależny i przejrzysty, a każdy, kto jest odpowiedzialny za jej śmierć, musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Sankcje Wielkiej Brytanii

O nałożeniu sankcji na Iran poinformowała również Wielka Brytania. Dotyczą one kolejnych 24 irańskich urzędników i wysokich rangą funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.

Sankcje te są wymierzone w urzędników irańskiego reżimu odpowiedzialnych za haniebne naruszenia praw człowieka. Wraz z naszymi partnerami wysłaliśmy jasny komunikat do irańskiego reżimu - (że) brutalne tłumienie protestów musi się skończyć, a wolność słowa musi być respektowana. Naród irański nie mógł wyrazić się jaśniej. Nadszedł czas, aby reżim przestał obwiniać zewnętrzne podmioty i zaczął słuchać głosu własnego narodu - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

Wśród osób objętych sankcjami są minister komunikacji Isa Warepur oraz szef irańskiej cyberpolicji Wahid Mohammad Naser Madżid, którzy, jak wyjaśniono, są odpowiedzialni za ograniczenie dostępu do internetu, w tym do komunikatorów internetowych. Podobnie jak w przypadku pozostałych 22 osób, sankcje obejmują zamrożenie aktywów w Wielkiej Brytanii i zakaz wjazdu do tego kraju.

To już druga tura brytyjskich sankcji nałożonych w związku z protestami po śmierci Amini. W pierwszej połowie października objęto nimi trzech irańskich generałów oraz całą działającą w tym kraju policję moralności.

22-letnia Mahsa Amini została zatrzymana we wrześniu przez irańską policję moralności w związku z nakryciem głowy, które zdaniem funkcjonariuszy niedostatecznie zasłaniało jej włosy. Po zatrzymaniu kobieta w niejasnych okolicznościach zapadła w śpiączkę i zmarła. Jej śmierć doprowadziła do wybuchu największych od lat protestów w Iranie.