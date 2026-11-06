Ojciec Meghan Markle zatrzymany przez FBI. Jaki jest powód?

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Amerykańskie służby federalne zatrzymały Thomasa Markle seniora, ojca Meghan Markle – żony księcia Harry’ego. Według informacji przekazanych przez źródła zbliżone do Departamentu Sprawiedliwości USA, do aresztowania doszło w jego miejscu zamieszkania na Florydzie. Na ojcu księżnej Sussex ciążą zarzuty dotyczące posiadania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

82-letni Thomas Markle senior został zatrzymany przez agentów Federalnego Biura Śledczego w swojej rezydencji w Lakeland na Florydzie. Informacje o zatrzymaniu jako pierwszy przekazał brytyjski tabloid „Daily Mail”, powołując się na anonimowe źródła. Oficjalne potwierdzenie ze strony FBI do tej pory się nie pojawiło, nie jest również jasne, czy wobec Markle’a Seniora formalnie postawiono już zarzuty - zauważa agencja Reutera.

Zarzuty związane z materiałami o charakterze pedofilskim

Według doniesień medialnych, powodem zatrzymania mają być podejrzenia dotyczące posiadania przez Thomasa Markle’a Seniora materiałów o charakterze pedofilskim. Jak informuje prasa, kompromitujące materiały miały zostać odnalezione nie tylko w jego mieszkaniu na Florydzie, ale również w wynajmowanych przez niego magazynach w Meksyku oraz na Filipinach. To właśnie w tych krajach Markle Senior przebywał przez dłuższy czas w ostatnich latach.

O odkryciu niepokojących materiałów w Azji już wcześniej poinformował media przyrodni brat Meghan, Thomas Markle jr.

Sprawa ma wymiar międzynarodowy. Władze Filipin już w ubiegłym miesiącu wszczęły własne postępowanie wobec Thomasa Markle’a Seniora, a brytyjska policja przekazała zgromadzone informacje odpowiednim służbom za granicą. Według źródeł, brytyjscy funkcjonariusze zdecydowali się na taki krok po tym, jak okazało się, że pierwotne zawiadomienia nie zostały przekazane właściwym organom ścigania poza granicami Wielkiej Brytanii.

Stanowisko podejrzanego

Thomas Markle Senior stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom. W rozmowie z mediami określił je jako „chore kłamstwa” i zapewnił o swojej niewinności. Do tej pory nie wiadomo, czy został już przesłuchany przez prokuraturę oraz czy postawiono mu oficjalne zarzuty.

Meghan Markle, która od 2018 roku jest żoną księcia Harry’ego, wydała krótkie oświadczenie, w którym przyznała, że jest „głęboko wstrząśnięta” całą sytuacją. Sprawa jest dla niej wyjątkowo trudna, zwłaszcza że od lat jej relacje z ojcem były napięte i szeroko komentowane przez media na całym świecie.

Thomas Markle nie uczestniczył w ślubie córki z księciem Harrym. Meghan wyjaśniła, że zdecydowała się ograniczyć z nim kontakt, aby chronić swoje dzieci.