W paryskim sądzie rozpoczął się czterodniowy proces siedmiu obywateli Gruzji, oskarżonych o kradzież cennych rękopisów i starodruków, w tym dzieł Aleksandra Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Sprawa ma międzynarodowy wymiar – podobne przestępstwa odnotowano także w Polsce, Czechach, Niemczech i Szwajcarii.

Proces szajki złodziei książek w Paryżu. Oskarżeni o kradzież bezcennych rękopisów rosyjskich klasyków - zdjęcie ilustracyjne / Jan Graczynski/East News / East News

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Oskarżeni odpowiadają przed wydziałem karnym paryskiego sądu za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzież dóbr kultury. Grozi im do 10 lat więzienia. Pięciu z nich zostało aresztowanych i bierze udział w procesie, dwóch pozostałych jest poszukiwanych. Według ustaleń śledczych, podobne kradzieże miały miejsce w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce.

W 2023 roku z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zrabowano liczne starodruki, w tym pierwsze wydania dzieł rosyjskich autorów, takich jak Puszkin, Kryłow, Gogol czy Lermontow. Wartość skradzionych woluminów oszacowano na ponad 3,8 mln zł. Skradzione książki trafiały na rosyjski rynek, a jeden z podejrzanych, Michaił Z., zeznał, że działał na zlecenie Rosjanina.

Część sprawców udało się zatrzymać w kwietniu 2024 roku dzięki współpracy śledczych z różnych krajów, koordynowanej przez Eurojust i Europol. Dwóch członków szajki - Michaił Z. i Beka T. - zostało już wcześniej skazanych za podobne przestępstwa na Litwie i w Estonii, jednak na czas procesu zostali przekazani Francji.

Złodzieje działali jak zwykli czytelnicy, fotografując i mierząc cenne książki, by następnie podmienić je na perfekcyjne falsyfikaty. Fałszywe egzemplarze były tak dobrze wykonane, że nosiły nawet sztuczne ślady starości. W samej Francji straty wyceniono na 650 tys. euro. Do tej pory nie udało się odzyskać żadnej ze skradzionych książek.

Rosyjskie tropy i aukcje w Moskwie

W lipcu 2024 roku na aukcji w Moskwie pojawiło się drugie wydanie poematu "Jeniec Kaukazu" Puszkina, które mogło pochodzić z kradzieży. Francuscy śledczy nie wykluczają, że Rosja, w związku z inwazją na Ukrainę, może być zainteresowana przejęciem swojego dziedzictwa kulturowego i mieć związek z procederem.