Sabotaż w Estonii? Aresztowania ws. pożaru w ważnej fabryce broni

RMF24

Dwie osoby zostały aresztowane w związku z podejrzeniem podpalenia budynku firmy zbrojeniowej Milrem Robotics w estońskim Tallinnie, która dostarcza broń dla Ukrainy – poinformowała prokuratura generalna. Wstępne informacje wskazują, że działanie było zaplanowane.

Pożar zakładu zbrojeniowego w Estonii. Służby nie wykluczają sabotażu

Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Podejrzani zostali zatrzymani na terytorium Łotwy. Służby starają się sprowadzić ich z powrotem do Estonii.

Jak podała w środę wieczorem łotewska telewizja LTV, w związku ze zdarzeniem zatrzymane zostały trzy osoby, ale sąd przychylił się dotąd do aresztowania dwóch z nich.

Rozważamy wszystkie opcje, w tym to, że doszło do aktu sabotażu – przekazała prokurator Gardi Anderson.

Premier Estonii Kristen Michal przyznał, że służby nie wykluczają wersji, że za podpaleniem stała Rosja.

Sabotaż? Dron z materiałem wybuchowym przy samolocie z amunicją w Lipsku „Ukraiński samolot transportowy, obok którego w nocy z wtorku na środę wykryto na lotnisku w Lipsku dron z materiałem wybuchowym, był załadowany amunicją wojskową” - poinformowały w czwartek dziennik „Sueddeutsche Zeitung” i rozgłośnie NDR i WDR,…

Firma dostarcza sprzęt wojskowy Ukrainie

Milrem Robotics to jedna z największych firm przemysłu zbrojeniowego w Estonii. Jej bezzałogowe pojazdy oraz inny sprzęt są wykorzystywane na froncie ukraińskim.

Obecnie firma ta uznawana jest za najważniejszy podmiot z sektora obronnego specjalizujący się w robotycznych i autonomicznych systemach do zastosowań wojskowych i bezpieczeństwa.

„Będziemy się bronić”. Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na rosyjską prowokację Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zwiększają ochronę kluczowej infrastruktury – od terminali gazowych i elektrowni po zapory oraz połączenia energetyczne. Według Reutersa w regionie rosną obawy, że Rosja może przeprowadzić tzw. operację pod fałszywą…

Rosja długoterminowym zagrożeniem dla Estonii

Według dyrektora Estońskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kapo) Margo Pallosona poziom zagrożenia w Estonii nie wzrósł w ostatnich latach. Jednocześnie, jego zdaniem, Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie egzystencjalne dla kraju.

„To oznacza, że musimy przewidywać potencjalne prowokacje i zagrożenia pozamilitarne ze strony Rosji” – oświadczył szef służby kontrwywiadu.