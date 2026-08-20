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Sabotaż w Estonii? Aresztowania ws. pożaru w ważnej fabryce broni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (07:06)

Dwie osoby zostały aresztowane w związku z podejrzeniem podpalenia budynku firmy zbrojeniowej Milrem Robotics w estońskim Tallinnie, która dostarcza broń dla Ukrainy – poinformowała prokuratura generalna. Wstępne informacje wskazują, że działanie było zaplanowane.

Sabotaż w Estonii? Aresztowania ws. pożaru w ważnej fabryce broni
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W Estonii podpalono fabrykę sprzętu wojskowego.
  • Zakład ten wspiera ukraiński front.
  • Gdzie schwytano podejrzanych?
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Pożar zakładu zbrojeniowego w Estonii. Służby nie wykluczają sabotażu

Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Podejrzani zostali zatrzymani na terytorium Łotwy. Służby starają się sprowadzić ich z powrotem do Estonii. 

Jak podała w środę wieczorem łotewska telewizja LTV, w związku ze zdarzeniem zatrzymane zostały trzy osoby, ale sąd przychylił się dotąd do aresztowania dwóch z nich.

Rozważamy wszystkie opcje, w tym to, że doszło do aktu sabotażu – przekazała prokurator Gardi Anderson.  

Premier Estonii Kristen Michal przyznał, że służby nie wykluczają wersji, że za podpaleniem stała Rosja.

Firma dostarcza sprzęt wojskowy Ukrainie

Milrem Robotics to jedna z największych firm przemysłu zbrojeniowego w Estonii. Jej bezzałogowe pojazdy oraz inny sprzęt są wykorzystywane na froncie ukraińskim.

Obecnie firma ta uznawana jest za najważniejszy podmiot z sektora obronnego specjalizujący się w robotycznych i autonomicznych systemach do zastosowań wojskowych i bezpieczeństwa.

Rosja długoterminowym zagrożeniem dla Estonii

Według dyrektora Estońskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kapo) Margo Pallosona poziom zagrożenia w Estonii nie wzrósł w ostatnich latach. Jednocześnie, jego zdaniem, Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie egzystencjalne dla kraju.

„To oznacza, że musimy przewidywać potencjalne prowokacje i zagrożenia pozamilitarne ze strony Rosji” – oświadczył szef służby kontrwywiadu.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pożar Estonia
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