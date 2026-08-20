Sabotaż w Estonii? Aresztowania ws. pożaru w ważnej fabryce broni

Pożar zakładu zbrojeniowego w Estonii. Służby nie wykluczają sabotażu
Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Podejrzani zostali zatrzymani na terytorium Łotwy. Służby starają się sprowadzić ich z powrotem do Estonii.
Jak podała w środę wieczorem łotewska telewizja LTV, w związku ze zdarzeniem zatrzymane zostały trzy osoby, ale sąd przychylił się dotąd do aresztowania dwóch z nich.
Rozważamy wszystkie opcje, w tym to, że doszło do aktu sabotażu – przekazała prokurator Gardi Anderson.
Premier Estonii Kristen Michal przyznał, że służby nie wykluczają wersji, że za podpaleniem stała Rosja.
Firma dostarcza sprzęt wojskowy Ukrainie
Milrem Robotics to jedna z największych firm przemysłu zbrojeniowego w Estonii. Jej bezzałogowe pojazdy oraz inny sprzęt są wykorzystywane na froncie ukraińskim.
Obecnie firma ta uznawana jest za najważniejszy podmiot z sektora obronnego specjalizujący się w robotycznych i autonomicznych systemach do zastosowań wojskowych i bezpieczeństwa.
Rosja długoterminowym zagrożeniem dla Estonii
Według dyrektora Estońskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kapo) Margo Pallosona poziom zagrożenia w Estonii nie wzrósł w ostatnich latach. Jednocześnie, jego zdaniem, Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie egzystencjalne dla kraju.
„To oznacza, że musimy przewidywać potencjalne prowokacje i zagrożenia pozamilitarne ze strony Rosji” – oświadczył szef służby kontrwywiadu.